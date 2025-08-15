En vivo

El Rampla Juniors de Uruguay intimó al magnate estadounidense Foster Gillett a cumplir con su contrato

Hace diez días, el equipo charrúa casi desciende administrativamente a tercera.

15/08/2025 | 12:53Redacción Cadena 3

FOTO: Foster Gillett intentó desembarcar en Estudiantes de La Plata a principios de este año.

La Asamblea de Socios del Rampla Juniors de Uruguay resolvió intimar al magnate estadounidense Foster Gillett a cumplir su contrato con el club de la segunda división charrúa.

Sin lugar a duda, la intromisión de Gillett en Estudiantes de La Plata, de la mano del Gobierno nacional, marcó la agenda del fútbol argentino durante el primer semestre del año. El magnate iba a ser socio del presidente Juan Sebastián Verón en una sociedad mixta y el club platense lo incorporó acorde a las promesas económicas del empresario.

Esta sociedad debía ser aprobada por la Asamblea de socios, pero eso nunca ocurrió y, debido a que no dieron resultados los refuerzos adquiridos y la inversión de Gillett no apareció, el magnate poco a poco fue desapareciendo del fútbol argentino hasta su nula aparición en la actualidad.

En paralelo, Gillett incursionó en el Rampla Juniors de la segunda división de Uruguay y contrató jugadores como Julio Buffarini, Lautaro Rinaldi, Diego Arismendi, Christian Tabó y con Leandro Somoza como entrenador.

Hace una semana, la Asociación de Fútbol de Uruguay amenazó con un descenso administrativo por las deudas que presentaba Rampla Juniors, pero esto no terminó sucediendo y la Asamblea de Socios resolvió intimar al magnate a cumplir el contrato entre el club y Soriano S.A.D.

Lectura rápida

¿Cuál fue la resolución de la Asamblea de Socios del Rampla Juniors? La Asamblea intimó a Foster Gillett a cumplir su contrato con el club.

¿Qué problemas enfrentó el Rampla Juniors hace una semana? El Rampla Juniors enfrentó la amenaza de un descenso administrativo por deudas.

¿Qué jugadores contrató Gillett para el Rampla Juniors? Gillett contrató a Julio Buffarini, Lautaro Rinaldi, Diego Arismendi, Christian Tabó y a Leandro Somoza como entrenador.

¿Cómo influyó Gillett en Estudiantes de La Plata? Gillett iba a ser socio de Juan Sebastián Verón, pero su inversión no se concretó.

¿Qué ocurrió con Gillett en el fútbol argentino? Gillett fue desapareciendo del fútbol argentino tras no cumplir con las promesas económicas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

