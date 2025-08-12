El Paris Saint-Germain y el Tottenham definen al nuevo campeón de la Supercopa de Europa

El Paris Saint-Germain de Francia y el Tottenham de Inglaterra se enfrentarán este miércoles para definir al nuevo campeón de la Supercopa de Europa.

El encuentro se podrá ver a partir de las 16 por Fox Sports, ESPN y Disney +, y se llevará a cabo en el Bluenergy Stadium de la ciudad de Údine, en Italia, que tiene capacidad para casi 26 mil espectadores. El árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro, mientras que en el VAR estarán los alemanes Marco Fritz y Bastian Dankert, junto con el francés Jérome Brisard.

El PSG, que es dirigido por el español Luis Enrique, viene de tener una temporada verdaderamente histórica, en la que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la UEFA Champions League, en la que goleó 5-0 al Inter de Milán en la final.

De todas maneras, el equipo de la capital francesa viene de sufrir un durísimo golpe en la final del Mundial de Clubes, donde cayó 3-0 ante el Chelsea de Inglaterra pese a haber llegado como el gran candidato.

El Tottenham, por su parte, se ganó el derecho a disputar la Supercopa de Europa gracias a su título en la UEFA Europa League.

Esta consagración además le permitió salvar la temporada, ya que le dio la clasificación a la nueva edición de la UEFA Champions League.

El equipo inglés tendrá entre sus titulares al defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, quien finalmente continuaría en el club pese a que sonó muy fuerte para reforzar al Atlético Madrid de España.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Supercopa de Europa

Paris Saint-Germain (Fra) – Tottenham (Ing)

Estadio: Bluenergy Stadium (Ita)

Árbitro: Joao Pinheiro (Por)

VAR: Marco Fritz (Ale), Bastian Dankert (Ale) y Jérome Brisard (Fra)

Hora: 16. TV: Fox Sports, ESPN y Disney +

Paris Saint-Germain: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank.