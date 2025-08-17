El Nottingham Forest derrotó al Brentford por 3-1 y está en el lote de los punteros de la Premier League

El Nottingham Forest le ganó al Brentford por 3 a 1 al término del partido que disputaron hoy, en el estadio City Ground, por la primera fecha de la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés.

Los goleadores del partido fueron el delantero Christopher Wood, por duplicado, y el atacante Dan Ndoye, mientras que para la visita convirtió el delantero brasileño Igor Thiago, de penal.

Con el triunfo, el “Forest” se integró al lote de los punteros en la actual edición de la Premier League, con tres puntos.

El equipo local comenzó en ventaja desde los primeros minutos del partido. A los cinco minutos, el delantero Chris Wood aprovechó un rebote cercano al área chica tras un córner y remató de volea, con un tiro bombeado que entró por el poste derecho del arquero Caoimhin Kelleher.

En una ráfaga, sobre el final del primer tiempo, el equipo local pasó a ganar por goleada. A los 41 minutos, tras una buena jugada individual, el mediocampista Morgan Gibbs-White metió un centro al segundo palo para Ndoye, quien se tiró de “palomita” y convirtió el 2-0.

En el segundo minuto de adición, un pase filtrado espectacular del volante Elliot Anderson desde la mitad de la cancha dejó a Wood mano a mano ante el guardameta rival, a quien desairó con una gambeta hacia su pierna izquierda para luego definir ante el arco libre.

Ya en la segunda mitad, a los 32 minutos, el delantero brasileño Igor Thiago aprovechó un penal, remató bajo y al medio y consiguió el descuento para el conjunto visitante.