El Ministerio de Seguridad responsabilizó a la provincia de Buenos Aires por los incidentes en Independiente

El Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene a cargo a Patricia Bullrich, responsabilizó a la provincia de Buenos Aires por los incidentes de este miércoles entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile, en un encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A través de un comunicado, la cartera de Seguridad aclaró que “frente a la violencia desatada por la hinchada visitante y la inacción de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, se dispusieron acciones inmediatas e iniciaron actuaciones para sancionar a los responsables”.

Además, se sostuvo que “el operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense y Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención. Además, la Policía recibió al orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”.

Por otra parte, se subrayó que “esta irresponsabilidad se agrava cuando el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la AFA deciden, de manera conjunta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias”.

Por último, el Ministerio de Seguridad destacó que “como contracara, las fuerzas federales actuaron de acuerdo con sus responsabilidades: la Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante en el ingreso al país; el programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes en el estadio, aplicando admisiones y capturas; y se impidió el ingreso de Juan ‘El Gordo Juani’ Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente”.