El Kun Agüero y un nuevo desafío fuera del fútbol: correrá en la Fórmula E

El exjugador Sergio “Kun” Agüero cambiará la pelota por el volante en la próxima Evo Session de la Fórmula E, que se celebrará entre el 5 y 6 de marzo en el Autódromo Internacional de Miami. El argentino de 36 años participará en este innovador evento junto a otras celebridades y probará los impresionantes autos eléctricos GEN3 Evo, los más rápidos del mundo.

El “Kun” formará parte del equipo Tag Heuer Porsche, donde recibirá asesoramiento del último campeón de la categoría, Pascal Wehrlein. Desde la cuenta oficial de Porsche compartieron imágenes de sus primeros entrenamientos, acompañadas de un mensaje especial: ”¡Del campo al paddock! Sergio Agüero está haciendo su debut único en la Fórmula E al volante del Porsche 99X Electric. ¡Abróchate el cinturón!”.

/Inicio Código Embebido/

Welcome to the team, Sergio Agüero! ??

This will be the ride of your life. ??



Check out what this one’s all about: https://t.co/rVx7r5VIk7@aguerosergiokun @FIAFormulaE pic.twitter.com/mvkesMnjYX