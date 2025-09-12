El Inter de Lautaro Martínez abre la tercera fecha de la Serie A ante la Juventus

El Inter de Milán, con el argentino Lautaro Martínez, visitará este sábado a la Juventus en el marco del "Derby de Italia" de la tercera fecha de la Serie A.

Sexto con solo tres unidades, el equipo de Thiago Motta llega a este clásico tras perder 2-1 con el Udinese en la pasada jornada en el estadio Giuseppe Meazza. En la primera fecha, los "Neroazzurri" sumaron sus únicos tres puntos al golear 5-0 al Torino.

Por su parte, los del croata Igor Tudor están segundos con puntaje perfecto: seis puntos a raíz de sus victorias ante el Genoa y el Parma.

El "Derby de Italia" tendrá lugar este sábado en el Allianz stadium de Turín desde las 13 horas de la Argentina. En 253 partidos disputados, la “Vecchia Signora” domina el historial con 113 triunfo sobre 77 del Inter de Milán y 63 empates.

En la previa de este encuentro, a las 10 horas, el Cagliari recibirá al Parma en el Arena Cerdeña mientras que la jornada de sábado se cerrará a las 15.45 horas con el encuentro entre Fiorentina y Napoli en el stadio Artemio Franchi.

La cuarta fecha de la English Premier League continuará el domingo desde las 7.30 horas con el encuentro entre la Roma y el Torino en el stadio Olímpico. A las 10, el Pisa recibirá al Udinese en el Arena Garibaldi y el Atalanta enfrentará al Lecce en el Gewiss stadium.

A las 13 horas, el Sassuolo recibirá a la Lazio en el MAPEI stadium y, a las 15.45, el Milán cerrará el domingo enfrentando al Bologna en el stadio San Siro.

El lunes culminará la fecha con el encuentro entre el Hellas Verona y el Cremonese en el stadio Marcantonio Bentegodi desde las 13.30 horas y con el Como recibiendo al Genoa en el stadio Giuseppe Sinigaglia desde las 15.45 horas.