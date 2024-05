El Gobierno redobla la apuesta y se reunió con el presidente de la Liga española

El presidente de La Liga de España, Javier Tebas sostuvo una reunión con funcionarios y dirigentes argentinos, donde se trató el potencial crecimiento del fútbol con la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas, una iniciativa propuesta por el gobierno de Javier Milei que busca impulsar la situación económica de los clubes con la incorporación de capitales privados.

Participaron del cónclave en Puerto Madero, el asesor presidencial Federico Sturzenegger, el secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, Daniel Scioli, la diputada Juliana Santillán y el empresario, Guillermo Tofoni.

Gran encuentro con @Tebasjavier quien nos transmitió su amplia experiencia como presidente de @laliga española de fútbol, donde se trató el potencial crecimiento de la disciplina con la incorporación de capitales privados. @JMilei @JulioGarro @SantilanJuli223 @TofoniGuillermo pic.twitter.com/DBqb4vxxVG — Daniel Scioli ???? (@danielscioli) May 13, 2024

El encuentro no solo sirvió para evaluar las ventajas y desafíos que enfrentaría el fútbol argentino al adoptar un modelo de SAD, sino que también se produjo en un momento, apenas una semana después de que la reunión que mantuvo Milei, con Gianni Infantino, el presidente de FIFA.

Según informaciones que maneja el Gobierno, la integración de capitales privados en el fútbol argentino podría implicar una inversión estimada entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, lo que representa un cambio significativo para la industria deportiva del país.

En declaraciones periodísticas, Tebas aseguró “Creo que Argentina es un país con muchas más posibilidades y no se trabaja adecuadamente para ello. Creo que el fútbol argentino ha tenido mala suerte con los dirigentes de la institución. Los elegirán por votación, no sé, pero no puede ser que tu entorno vaya creciendo, que en Europa vayamos creciendo, y Argentina no crezca".

Su visión crítica sobre el manejo del fútbol nacional, no solo terminó con ese tiro por elevación a los dirigentes afistas, sino que dio su parecer sobre cómo se debería proceder a la hora de los traspasos de futbolistas muy jóvenes: "Lo único que hace es nutrir de talento al fútbol europeo y cada vez se van más jóvenes. En mi opinión, el objetivo de la AFA debería ser intentar que el talento se vaya a los 20, 23, 24 años, no a los 17. Algo mal se está haciendo”.

En España "casi todos" son SAD

En España, todos los clubes deportivos de fútbol y baloncesto que participen en competiciones de carácter profesional y de ámbito nacional, son Sociedades Anónimas Deportivas.

La principal razón son las exigencias de la ley. De hecho, se obliga a que los clubes que participan en competiciones nacionales a cierto nivel, se constituyan como SAD, salvo algunas excepciones.

Esas excepciones son clubes que no son SAD. En concreto, hay cuatro equipos de fútbol en España que todavía se resisten a convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas: FC Barcelona, Real Madrid, Athletic de Bilbao y Osasuna.