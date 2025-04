El exsecretario de San Lorenzo arremetió contra Marcelo Moretti por escándalo de "coimas"

Marcelo Moretti está siendo investigado tras la difusión de un video en el que admite recibir dinero para "fichar" a un juvenil por parte de la madre del jugador.

Pablo García Lago, ex Secretario de San Lorenzo, presentó su renuncia en 2024 por "irregularidades" y lanzó una fuerte crítica hacia Moretti: "No tiene autoridad y es complicado; este escándalo es vergonzoso." Además, expresó su frustración: "No confío en él y no pondría las manos en el fuego; ha cometido demasiadas irregularidades."

Las declaraciones fueron hechas en el programa No Veo La Hora por DSports Radio. García Lago manifestó que: "Se han hecho contrataciones sin la firma del secretario", indicando que su renuncia fue para evitar complicidad.

Manifestó su deseo de que los hinchas de San Lorenzo pidan explicaciones y agregó: "Denunciaré penalmente por la irresponsabilidad de este muchacho. Con Moretti siempre hay algo nuevo que surge." Al final, advirtió: "Haremos una denuncia penal para que se investigue; no quisiera que nos lleven a una asfixia económica hacia la SAD".

García Lago también utilizó sus redes sociales para exigir la renuncia de Moretti, indicando: "Expreso mi repudio ante lo visto y actuaré de forma responsable". Confirmó que procederá a realizar denuncias penales para investigar la actuación de Moretti y sus responsabilidades.

La denuncia pública fue promovida por Canal 9, donde se presentó un video con audios de la conversación entre Moretti y la madre del juvenil, quien esbozó un pedido de USD 25 mil para formalizar el contrato del jugador.

Ante esta situación, Doble Amarilla intentó comunicarse con Moretti y su administración pero no se obtuvo respuesta.

Se ha mencionado durante un año la existencia de un video que podría comprometer al presidente por un pedido de dinero en relación a un fichaje, y esta semana fue emitido en el programa TLNdenuncia.

En el video, Moretti hablaba como si se tratara de un negocio, confirmando hasta "USD 25 mil o 30 mil" como monto de inversión, según se escuchó en los audios.

Durante la conversación, la madre del futbolista intentó negociar el pago, a lo que Moretti respondió contundente: "Cuanto antes, mejor...", logrando la rápida respuesta de la madre: "Yo pongo los 25 mil, pero que lo fichen."