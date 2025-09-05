En vivo

El encontronazo en vestuarios entre Lionel Messi y un jugador de Venezuela que no mostró la TV

El capitán de la Selección Argentina vivió una noche especial este jueves, pero tuvo un momento de suma tensión en los pasillos del Monumental.

05/09/2025 | 22:49Redacción Cadena 3

FOTO: Lionel Messi fue en busca de Tomás Rincón.

Lionel Messi vivió un jueves muy especial en el que fue su último partido oficial con la Selección Argentina en el país, aunque hubo un tenso momento que empañó la mágica noche y que se conoció recién este viernes, ya que no se vio por TV.

El astro argentino tuvo un fuerte encontronazo con el histórico futbolista venezolano Tomás Rincón en el túnel que lleva a los vestuarios.

Tras el pitazo final del primer tiempo, con Argentina ganando 1-0 gracias a un gol de Messi, el capitán se quedó atrás de la fila de jugadores, esperando a Rincón, según se observa en las imágenes que se conocieron este viernes.

Cuando Rincón apareció, el capitán albiceleste le recriminó su accionar en una jugada y le propinó un empujón. Inmediatamente, jugadores y empleados de ambos equipos intervinieron para separarlos y evitar que el incidente escalara.

El delantero venezolano Salomón Rondón fue quien se interpuso entre ambos y, con algunas palabras, logró calmar a "La Pulga". Luego, el cuarto árbitro y uno de los jueces de línea también intervinieron para calmar la situación.

Después de intercambiar algunas palabras más con Rondón, Messi se acercó a su excompañero Josef Martínez, lo saludó con un abrazo y se dirigió al vestuario local, según mostraron imágenes difundidas por el usuario de TikTok Esteban Stagno.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el vestuario? Un encontronazo entre Lionel Messi y Tomás Rincón.

¿Quién intervino para calmar la situación? Salomón Rondón intercedió entre Messi y Rincón.

¿Cuándo ocurrió el incidente? Durante el entretiempo de un partido el jueves por la noche.

¿Dónde tuvo lugar el encontronazo? En el túnel que lleva a los vestuarios del Monumental.

¿Por qué se generó la tensión? Messi le recriminó a Rincón una jugada y lo empujó.

[Fuente: Noticias Argentinas]

