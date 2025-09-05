El encontronazo en vestuarios entre Lionel Messi y un jugador de Venezuela que no mostró la TV

Lionel Messi vivió un jueves muy especial en el que fue su último partido oficial con la Selección Argentina en el país, aunque hubo un tenso momento que empañó la mágica noche y que se conoció recién este viernes, ya que no se vio por TV.

El astro argentino tuvo un fuerte encontronazo con el histórico futbolista venezolano Tomás Rincón en el túnel que lleva a los vestuarios.

Tras el pitazo final del primer tiempo, con Argentina ganando 1-0 gracias a un gol de Messi, el capitán se quedó atrás de la fila de jugadores, esperando a Rincón, según se observa en las imágenes que se conocieron este viernes.

Cuando Rincón apareció, el capitán albiceleste le recriminó su accionar en una jugada y le propinó un empujón. Inmediatamente, jugadores y empleados de ambos equipos intervinieron para separarlos y evitar que el incidente escalara.

El delantero venezolano Salomón Rondón fue quien se interpuso entre ambos y, con algunas palabras, logró calmar a "La Pulga". Luego, el cuarto árbitro y uno de los jueces de línea también intervinieron para calmar la situación.

Después de intercambiar algunas palabras más con Rondón, Messi se acercó a su excompañero Josef Martínez, lo saludó con un abrazo y se dirigió al vestuario local, según mostraron imágenes difundidas por el usuario de TikTok Esteban Stagno.