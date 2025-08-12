En vivo

El divertido mensaje de Facundo Callejo a Lionel Messi: "No te relajes, Lío"

El delantero con pasado en el Ascenso es el segundo goleador argentino en este 2025, por detrás de la estrella de Inter Miami.

12/08/2025 | 13:12Redacción Cadena 3

FOTO: El divertido mensaje de Facundo Callejo a Lionel Messi al llegar a los 18 goles.

El delantero Facundo Callejo, actualmente jugando en el fútbol peruano, acumula 18 goles con la camiseta de Cusco FC y es el segundo argentino más goleador de temporada 2025 por detrás de Lionel Messi, que cuenta con 24 tantos.

A través de su cuenta de X, Callejo le dejó un divertido mensaje al capitán del Inter Miami y la Selección argentina, al citar una tabla de los goleadores argentinos en este año: “Son 18 los míos… Ojo, Lío. No te relajes”.

Detrás de ambos jugadores, la tabla muestra a Julián Álvarez, del Atlético Madrid, y Lautaro Martínez, del Inter de Milán, con 17 tantos.

A principios de agosto, el futbolista subió un posteo al llegar a los 18 goles junto a una fotografía de él con “Papa Noel” y un mensaje diciendo que llegaría a esa cantidad de tantos en solo seis meses.

Una vez, papá Noel me trajo este regalo, allá por el 2020. A veces tarda en cumplirse, pero tarde o temprano llega. ¡Gracias amigo mío Leandro Martín!”, expresó Callejo.

El delantero llegó a Perú sin estar en los planes del técnico Miguel Rondinelli, pero, al ganarse la titularidad, se volvió uno de los futbolistas más destacados del equipo y, además, renovó su contrato y es el goleador de la Liga 1.

Lectura rápida

¿Quién es Facundo Callejo? Es un delantero argentino que actualmente juega en Cusco FC en Perú.

¿Cuántos goles ha anotado en 2025? Callejo ha anotado 18 goles en la temporada.

¿Qué mensaje le dejó a Messi? Callejo le dijo: “No te relajes, Lío” a través de su cuenta de X.

Cuál es la posición de Callejo entre los goleadores argentinos? Es el segundo goleador argentino, detrás de Lionel Messi.

Cuántos tantos tiene Messi en 2025? Messi ha anotado 24 goles en la misma temporada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

