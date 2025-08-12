El divertido mensaje de Facundo Callejo a Lionel Messi: "No te relajes, Lío"

FOTO: El divertido mensaje de Facundo Callejo a Lionel Messi al llegar a los 18 goles.

El delantero Facundo Callejo, actualmente jugando en el fútbol peruano, acumula 18 goles con la camiseta de Cusco FC y es el segundo argentino más goleador de temporada 2025 por detrás de Lionel Messi, que cuenta con 24 tantos.

A través de su cuenta de X, Callejo le dejó un divertido mensaje al capitán del Inter Miami y la Selección argentina, al citar una tabla de los goleadores argentinos en este año: “Son 18 los míos… Ojo, Lío. No te relajes”.

Detrás de ambos jugadores, la tabla muestra a Julián Álvarez, del Atlético Madrid, y Lautaro Martínez, del Inter de Milán, con 17 tantos.

A principios de agosto, el futbolista subió un posteo al llegar a los 18 goles junto a una fotografía de él con “Papa Noel” y un mensaje diciendo que llegaría a esa cantidad de tantos en solo seis meses.

“Una vez, papá Noel me trajo este regalo, allá por el 2020. A veces tarda en cumplirse, pero tarde o temprano llega. ¡Gracias amigo mío Leandro Martín!”, expresó Callejo.

El delantero llegó a Perú sin estar en los planes del técnico Miguel Rondinelli, pero, al ganarse la titularidad, se volvió uno de los futbolistas más destacados del equipo y, además, renovó su contrato y es el goleador de la Liga 1.