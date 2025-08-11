En vivo

Deportes

El Boca de Riquelme en crisis terminal: votá en la encuesta de Noticias Argentinas cuál es la solución

Este sábado igualó con Racing y alcanzó la peor racha de su historia.

11/08/2025 | 14:00Redacción Cadena 3

FOTO: Juan Román Riquelme (NA/Mariano Sánchez)

La crisis de Boca Juniors no encuentra fondo. Tras el agónico empate 1-1 ante Racing en La Bombonera, el equipo de Miguel Ángel Russo alcanzó los 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria, la peor racha en la historia del club, y la paciencia de los hinchas parece haberse agotado.

Según supo Noticias Argentinas, la última victoria oficial del "Xeneize" fue hace 114 días, el 19 de abril contra Estudiantes de La Plata. Desde entonces, el equipo acumula siete empates y cinco derrotas, incluyendo la eliminación de la Copa Argentina y una pálida actuación en el Mundial de Clubes. El mal momento se refleja en la tabla del Torneo Clausura, donde se ubica anteúltimo en su grupo, y en la tabla anual, que hoy lo deja fuera de la Copa Libertadores 2026.

El pésimo presente no solo se evidencia en los resultados, sino también en la "ausencia de un plan de juego claro" y en rendimientos individuales muy bajos, como el del uruguayo Edinson Cavani.

Participá de la encuesta y dejá tu opinión sobre el futuro de Boca en la cuenta de X de @NAagencia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió recientemente con Boca Juniors? El equipo empató 1-1 ante Racing y llegó a 12 partidos sin ganar.

¿Quién es el técnico del equipo actualmente? El técnico es Miguel Ángel Russo.

¿Cuál fue la última victoria de Boca? La última victoria fue hace 114 días, el 19 de abril contra Estudiantes de La Plata.

¿Dónde se encuentra Boca en las tablas? Boca está anteúltimo en el Torneo Clausura y fuera de la Copa Libertadores 2026.

¿Qué problemas enfrenta el equipo actualmente? Hay una ausencia de un plan de juego claro y bajo rendimiento de algunos jugadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

