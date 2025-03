Dura crítica de Pergolini a Riquelme: "Dirigir no es lo mismo que ser un ídolo"

Mario Pergolini, ex vicepresidente de Boca, volvió a arremeter contra Juan Román Riquelme, actual presidente del club, asegurando que 'dirigir no es lo mismo que ser un ídolo'.

En una reciente entrevista en un programa de streaming, Pergolini reflexionó sobre su tiempo en la dirigencia boquense, donde enfrentó constantes roces con Riquelme, quien se desempeñaba como vicepresidente segundo.

Pergolini recordó: 'Vi un par de cosas que no me gustaron. En un momento dije: «Yo no vine a hacer esto acá. No vine a pelearme con ustedes»'.

Criticó el estilo personalista de Riquelme y su falta de habilidad para construir grupos sólidos de trabajo, afirmando: "Una pena, porque creo que con lo que él podía hacer en fútbol y lo que yo lo podría haber acompañado… creo que él no se permite eso. 'Esto es con mi gente, con mis reglas, a mi forma'".

El empresario continuó expresando: "Yo creo que dirigir no es lo mismo que ser un ídolo. No basta con tu intención de 'yo quiero este lugar', hay que hacer otro tipo de cosas. Y creo que una de las cosas que hay que hacer es entender los lugares que uno ocupa".

A pesar de sus críticas, Pergolini también reconoció la excepcionalidad de Riquelme en Boca: "Nunca vi un nivel de idolatría como el de Riquelme. Tiene algo que es increíble, y es algo muy difícil de lidiar, que es recontra amado. Es llevado a un lugar increíble. Yo he estado con Mick Jagger, con Bill Gates, he comido con Bono. No producen lo que producen los jugadores de fútbol, y sobre todo los ídolos de fútbol".

Finalmente, Pergolini se refirió a la posibilidad de una nueva candidatura en la dirigencia del club: "A veces pienso que voy a volver, la mayoría de las veces pienso que no. Si vuelvo, ya conozco bastante el paño".