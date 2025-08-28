Ducatenzeiler respondió tras los afiches en su contra: “Me molesta la cobardía del anónimo”
El expresidente de Independiente decidió salir a contestar luego de la aparición de afiches que apuntaban contra él.
El expresidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler salió a responder tras la aparición de afiches en distintos puntos de la Capital Federal y el conurbano que apuntaban contra él y el actual prosecretario de la AFA, Luciano Nakis.
En los carteles se leía: “Estafadores y traidores, siempre contra el Rojo”, leyenda que rápidamente tuvo repercusión en redes sociales y en el ámbito político de Avellaneda.
“Duka” respondió en Carnaval Stream con duros conceptos hacia la actual conducción del club: “Soy un tipo que entré una vez en la vida a una comisaría. A mí no me molesta que me digan cosas, lo que me molesta es la cobardía del anónimo”, y acusó directamente al oficialismo de estar detrás de la colocación y difusión de los carteles.
“Si no los repudian, van a tener que rendir cuentas. Esto es el inicio de una guerra política”, advirtió Ducatenzeiler.
El ex dirigente, de 64 años, fue más allá y responsabilizó a figuras de la política interna del club. Señaló al diputado Cristian Ritondo como “el representante número uno de esta Comisión Directiva en la Asamblea” y lo puso en el centro de la polémica: “Si me pasa algo, lo voy a responsabilizar”.
También cuestionó a Néstor Grindetti y a Carlos Montaña, vinculándolos con causas judiciales y manejos poco claros, y vinculó la actual conducción con los incidentes ocurridos en el partido frente a Universidad de Chile: “Ahora entiendo por qué pasó lo que pasó en cancha de Independiente: porque nunca les importaron los socios”.
Ducatenzeiler atacó además a los llamados “partisobres” y aseguró que incluso se contrataron a periodistas identificados con Racing para desacreditarlo: “Hoy salen a empapelar la ciudad porque no les alcanza con eso. La gente me va a querer más, porque se da cuenta de que para ustedes la mentira no tiene fin”.
En defensa de su gestión, remarcó que fue “el único presidente desde 1990 a 2025 que no tuvo una sola carta documento en su contra”, reivindicando su paso por la institución entre 2002 y 2005.
Para cerrar, volvió a marcar diferencias con el oficialismo y con quienes, según él, intentan instalar un relato negativo sobre su figura: “Yo soy probadamente honesto, nunca me llevé una comisión del club. Doy la cara, ustedes hablan desde el anonimato. Si quieren ir a la guerra, vamos a la guerra, pero pongan la firma en los afiches”. La interna política en Independiente promete seguir escalando en las próximas semanas.
