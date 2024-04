Di María y el mensaje para Aleart, el periodista que reveló haber sufrido abusos

El periodista rosarino Juan Pedro Aleart contó al aire del programa que conduce, haber sufrido abuso sexual -tanto él como sus hermanos- por parte de su padre y su tío. Tras ello, Ángel Di María le escribió unas sentidas palabras.

"Hola Juan. Primero que nada decirte que Jor me contó que estuviste hablando y nada me contó quién eras y que jugábamos juntos cuando éramos chicos. Cuando me contó, me acordé de esos momentos cuando éramos chicos. No cambiaste nada", comenzó el mensaje del histórico jugador de la Selección.

Y resaltó la valentía del periodista para salir a contar lo que le pasaba internamente: "Después escribirte por los huevos que tenés de haber podido contar todo eso. De poder salir de esa oscuridad. Me pone feliz que así sea y que hoy poco a poco estés mejor y más feliz, después de todo ese horror".

(Foto: @juanpedroaleart).

En esta captura de pantalla, Aleart también mostró su emotiva respuesta ante el apoyo, y compartió que su relación con Di María proviene de las inferiores de Rosario Central, donde jugaron juntos.

"Querido Ángel. No te imaginas cómo me gustaría tener una charla con vos. Sin cámaras ni micrófonos. Me hiciste tan feliz cuando la pasaba tan mal, siempre me sentí identificado con vos, que la luchaste a muerte y que superaste todos los obstáculos. Te chocaste tantas veces contra la pared hasta que la rompiste. Y lo lograste. Hoy puedo decir, que siento algo muy parecido. Te abrazo fuerte y ojalá podamos cruzarnos por Rosario", le contestó al futbolista.

