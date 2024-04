Caso Juan Pedro Aleart: "Los efectos de estos delitos no se borran en la vida"

Carla Cerliani, jefa de la sección Microtráfico, antes a cargo de la Unidad Especial de Delitos Sexuales del Ministerio Público de la Acusación, analizó los pormenores del caso de Juan Pedro Aleart, el periodista que reveló que él y sus hermanos fueron abusados sexualmente por su tío y su padre, respectivamente.

En primer lugar, habló de la prescripción de las causas de abuso sexual infantil y planteó: “El tiempo no borra las pruebas, las pruebas vienen con la persona. Es fundamental el relato de la víctima y reconstruir para encontrar los indicadores que den cuenta de lo que está sucediendo. Es historizar el recorrido. Suelen ser hechos no aislados. Hay elementos para recolectar. Los efectos de estos delitos no se borran en la vida”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, la fiscal indicó: “Los niños muchas veces no saben lo que están haciendo. En estos casos se habla de la imposibilidad de denunciar por parte de las víctimas. Hay procesos para reconocerse víctimas y luego denunciar”.

En cuanto a la revelación pública de los sucesos, la funcionaria amplió: “Lo primero es respetar la decisión de las víctimas. Una víctima habló y fue muy importante lo que dijo, puso el tema en discusión y agenda. Sobre todo en delitos contra la integridad sexual que sufren niños y niñas”.

Cerliani dijo que contar los sucesos “es una decisión exclusiva de las víctimas”, y afirmó: “Nosotros no damos detalles de los hechos, sí de las problemáticas. El derecho de hacerlo público es de quién sufrió los hechos”.