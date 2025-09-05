Detenidos y trapitos demorados en el operativo del partido entre la Selección argentina y su par de Venezuela

La Policía de la Ciudad informó la detención de ocho hinchas por diferentes delitos, detectó a 79 trapitos, a doce simpatizantes con derecho de admisión y a siete deudores alimentarios en el marco de lo que fue el operativo de seguridad en el estadio Monumental de Núñez en la previa del partido entre la Selección argentina y su par de Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Estos controles fueron organizados en tres anillos por el Ministerio de Seguridad, a través del Comité de Seguridad en el Fútbol, y contó con más de 1000 efectivos policiales y la colaboración de Agentes de Tránsito y de Prevención.

Entre los detenidos hubo uno con pedido de captura internacional que fue localizado en el acceso de la avenida Lidoro Quinteros durante los controles del programa 'Tribuna Segura' donde se comprobó que el joven de 25 años tenía una orden de detención en una causa por "robo con resultante homicidio", librada por el Juzgado de Garantías Número 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

En cuanto a las otras detenciones, cuatro de ellas fueron producto de lesiones contra un agente de seguridad privada, otra por atentado y resistencia a la autoridad y dos por estafa de venta de entradas. En estas intervinieron la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del doctor Norberto Brotto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 40, a cargo de la doctora Verónica González, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 8, especializada en eventos masivos, del doctor Maximiliano Vence, Secretaría del doctor José Pazos.

El total de las actas contravencionales que se hicieron en los tres anillos de seguridad fueron 178, siendo 79 de ellas a trapitos por intentar lucrar por estacionar vehículos en la vía pública. Hubo doce hinchas que no pudieron entrar por estar incluidos en el padrón de 'Tribuna Segura' y siete simpatizantes fueron detectados como deudores alimentarios.

Además, se labraron contravenciones por reventa de entradas, uso indebido del espacio público, ingresar sin entradas o incitar al desorden, actividades lucrativas no autorizadas, suministrar bebidas alcohólicas, ensuciar bienes, intentar ingresar pirotecnia y banderas no autorizadas y por provocar a la parcialidad contraria.