Deportivo Morón derrotó a Defensores Unidos y quedó escolta en la Zona B de la Primera Nacional

FOTO: Deportivo Morón superó por la mínima a Defensores Unidos y es escolta en la Zona B.

La Primera Nacional arrancó la trigésima fecha con un triunfo de Deportivo Morón sobre Defensores Unidos en Zárate.

El “Gallito” superó por la mínima al equipo local gracias a un tanto convertido por el mediocampista, ingresado desde el banco, Elías Contreras a los 39 minutos del complemento.

Con esta victoria, Deportivo Morón escaló al segundo lugar de la Zona B sumando 53 puntos, a la espera de que Gimnasia de Mendoza, quien también tiene la misma cantidad, se enfrente al líder Gimnasia de Jujuy el domingo a las 14.15 horas.

Por el lado de Defensores Unidos, no logra salir de la zona de descenso a pocas fechas de finalizar el torneo y cuenta con 19 puntos, estando en la decimoséptima posición, mientras que Almirante Brown, quien se encuentra por encima de los de Zárate, cuenta con 26 unidades.

Por otro lado, San Miguel, en condición de local, igualó 1 a 1 ante Almagro en el marco de la Zona A.

El “Trueno verde” comenzó ganando desde temprano con un gol del delantero Emanuel Dening a los 14 minutos del primer tiempo.

Aún así, San Miguel no logró aguantar el triunfo y al minuto del complemento el delantero Axel Rodríguez puso el empate definitivo para Almagro tras una asistencia del defensor Martín García.

De esta forma, el “Trueno verde” se posiciona en el tercer lugar sumando 45 puntos, quedando a solo cinco unidades del puntero Deportivo Madryn.

En cuanto a Almagro, se encuentra en el decimotercer lugar con 34 puntos.