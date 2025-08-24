Deportivo Madryn ganó y se afianza en la cima del Grupo A de la Primera Nacional

Deportivo Madryn venció 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta en el partido por la fecha 28 de la Primera Nacional.

Tras este contundente triunfo, el "Aurinegro" reafirmó su primer lugar en el Grupo A, con 50 unidades. Además, los tres puntos sumados alejaron a su escolta, Atlanta con 47 puntos.

Los dos tantos del elenco chubutense llegaron de la mano del centro delantero Germán Rivero y el mediocampista ofensivo Bruno Pérez.

Durante la primera parte del duelo, Deportivo Madryn desplegó una estrategia ofensiva que complicó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.

Sin embargo, las duras faltas que cometió Gimnasia y Tiro para cortar los ataques y las fallas en las definiciones sellaron un frustrante 0-0 en el marcador.

En el complemento del partido, el elenco de Puerto Madryn regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó en el resultado final del partido.

A los 30 minutos, Madryn abrió el marcador. El delantero Germán Rivero terminó con una definición efectiva una colectiva jugada ofensiva.

Cinco minutos después, el "Aurinegro" aumentó su ventaja en el tanteador. El mediocampista ofensivo Bruno Pérez ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Federico Abadía.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy igualó 0-0 con Almirante Brown y rescató un solo punto para continuar en la pelea por el primer puesto del Grupo B.

En el medio de un partido intenso, el “Lobo” deplegó una estrategia ofensiva sólida que genero diversas oportunidades de gol, las cuales no fueron aprovechadas de la mejor manera y sellaron el frustrarte empate que dejó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la primera posición, con tan solo un punto de diferencia.

Estudiantes de Río Cuarto venció 2-1 a Defensores Unidos y se quedó con el tercer lugar del Grupo B.

Los dos tantos del “León” fueron realizados por las definiciones precisas de Brian Orosco, a los 12 del primer tiempo, y Gonzalo Maffini, 28 del primer tiempo. Mientras que el único gol de C.A.D.U fue concretado Martin Josó Giménez, desde los doce pasos, a los 3 minutos del segundo tiempo.

Por otra parte, Colegiales empató 0-0 con Patronato, Deportivo Maipú igualó 1-1 con Los Andes, Temperley igualó 1-1 con Defensores de Belgrano, Racing de Córdoba empató 1-1 con Almagro, Chaco For Ever igualó 1-1 con Agropecuario y Mitre venció 3-0 a San Telmo.