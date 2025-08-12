Defensores de Belgrano rescindió el contrato de un jugador por reiteradas indisciplinas
El delantero Facundo Pons acumuló cinco expulsiones en el año y sufrió la rebaja de su sueldo.
12/08/2025 | 22:04Redacción Cadena 3
FOTO: Facundo Pons
Defensores de Belgrano oficializó este martes la desvinculación de Facundo Pons, delantero de 29 años, luego de una serie de episodios disciplinarios que derivaron en sanciones económicas y un conflicto interno con la dirigencia.
La decisión se tomó de común acuerdo tras las reiteradas expulsiones del jugador, una rebaja salarial impuesta por el club y una discusión que deterioró la relación entre las partes.
Pons había llegado al "Dragón" como uno de los refuerzos destacados en el último mercado de pases, pero su rendimiento estuvo marcado por irregularidades.
En lo que va del campeonato de la Primera Nacional, fue expulsado en dos ocasiones: primero en el triunfo 1 a 0 ante Mitre de Santiago del Estero y luego en la derrota 2 a 0 frente a Talleres de Escalada, partido que significó su última aparición con la camiseta rojinegra.
Por esta última sanción recibió cuatro fechas de suspensión y acumuló un total de cinco encuentros ausente por cuestiones disciplinarias.
Ante lo sucedido, la Comisión Directiva decidió aplicar una reducción porcentual sobre su salario, argumentando “conductas inapropiadas para un jugador profesional”.
La medida generó malestar en el futbolista, quien discutió con los dirigentes y finalmente acordó la rescisión anticipada de su contrato, que vencía el 31 de diciembre.
El club comunicó la salida a través de sus canales oficiales, en donde señaló que la decisión busca evitar futuros inconvenientes y reordenar el plantel.
Durante su paso por Defensores de Belgrano, Pons disputó 14 partidos, todos como titular, y convirtió siete goles ante San Telmo, Estudiantes (2), Defensores Unidos, Colón, Chacarita y Nueva Chicago. Con su salida, el delantero queda en libertad de acción para definir su próximo destino deportivo.
Lectura rápida
¿Quién fue el jugador desvinculado?
Facundo Pons fue el jugador desvinculado del club.
¿Por qué se tomó la decisión de rescindir su contrato?
Por reiteradas expulsiones y un conflicto con la dirigencia.
¿Cuántas expulsiones acumuló Pons en el año?
Acumuló un total de cinco expulsiones en la temporada.
¿Qué medidas tomó el club antes de la rescisión?
Se aplicó una rebaja salarial y se discutió su conducta inapropiada.
¿Cuántos goles convirtió durante su paso por el club?
Facundo Pons convirtió siete goles en 14 partidos.
[Fuente: Noticias Argentinas]