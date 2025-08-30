Damián Ayude: “Nos faltó ritmo y profundidad” tras el empate de San Lorenzo

El técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, analizó el empate del “Ciclón” en el clásico ante Huracán, donde el equipo no mostró su mejor versión y, pese a la superioridad numérica tras la expulsión de Luciano Giménez a los 26 minutos del primer tiempo, no logró capitalizarla.

“Nos faltó mover más rápido la pelota, ritmo para mover al rival de lado a lado y entrar con mayor facilidad. Cuando echan a uno de ellos nos achican mucho más. Sabemos que nos cuesta construir, cuando se fue su jugador pusieron dos líneas de cuatro cerradas y nos dieron terreno”, empezó declarando Ayude.

El entrenador destacó el esfuerzo del equipo y la entrega de los jugadores, aunque reconoció que hay aspectos por mejorar: “Queríamos ganar y generar situaciones, pero me parece que con lo que tenemos los chicos van. Incluso en los últimos minutos, con algo de desorden que hay que mejorar, Romaña terminó desdoblando de wing derecho, Fabri López estaba muy volcado. Los noté muy apenados al término del partido, pero es lo que trabajamos y tratamos de mejorar”.

También se refirió a los cambios realizados: “Uno siempre que hace un cambio es para tratar de mejorar o buscar un objetivo, en este caso ganar. A veces los futbolistas se cansan y pierden frescura, a veces hay que sacar hasta futbolistas que juegan bien. Uno se guía por sensaciones de la semana”.

Con respecto al estado físico de algunos jugadores claves, Ayude fue prudente: “Romaña terminó al límite, arrastra un golpe en el tobillo desde hace tiempo. Terminó exhausto, pero ahora por suerte tenemos un periodo más largo para que se pueda recuperar. El Tonga ya van varios días, su evolución es buena, pero se tiene que meter con el grupo para llegar de la mejor manera a Racing”.

Sobre situaciones polémicas, se mostró cauto: “No me gusta hablar de los árbitros, el penal entiendo que lo fue y el offside que cobran todavía no lo pude ver. En cuanto al tiempo extra nos hubiese gustado que sea un tiempo más para tener una posibilidad más de quedarnos con los tres puntos”.

Finalmente, el técnico dejó claro el objetivo del plantel de cara al resto del torneo: “Nosotros somos un equipo grande, tenemos mucha responsabilidad. Obviamente queremos estar en la mesa chica y trabajamos mucho para eso, Dios quiera que podamos estar ahí”.

Con este empate, San Lorenzo dejó pasar la oportunidad de escalar posiciones en la Zona B del Torneo Clausura y se mantiene sexto en la tabla anual con 39 puntos, mientras que Huracán, a pesar de haber jugado gran parte del partido con uno menos, alcanzó los 11 puntos en la Zona A.