Cruzó a nado el canal de Beagle para prepararse para el Ironman en la Antártida
Bego Alday habló con Cadena 3 desde el estudio más austral del país. Busca ser la primera mujer en completar un Ironman en la Antártida.
20/08/2025 | 17:34Redacción Cadena 3
FOTO: Bego Alday busca hacer historia. (Foto:Deia)
Bego Alday, triatleta, activista y Capitán de Marina Mercante, realizó un hito al cruzar a nado el estrecho de Beagle para prepararse para un Ironman en la Antártida.
La protagonista del Ironhuman, un proyecto documental y deportivo sin precedentes que une a Espan~a y Argentina, pasó por el estudio más austral del país y contó a Cadena 3 su experiencia.
Hace dos semanas, la atleta nadó frente al Glaciar Perito Moreno en la Winter Swimming World Cup y luego cruzó a nado el Canal Beagle.
Su preparación tiene como objetivo hacer historia, ya que quiere convertirse en la primera mujer en completar un Ironman en la Antártida en enero de 2026.
Bego Alday pasó por el programa Fire Time Recargado del estudio más austral de Cadena 3 junto a Anabella Ibarra Luna, nadadora de aguas gélidas y César Barrientos, nadador y rescatista de aguas heladas.
"Esto forma parte del entrenamiento del Ironhuman Proyect que completaré en enero 2026 cuando intente convertirme en la primera mujer en completar un Ironman en la Antártida", contó.
En enero 2026 en la Antártida, a la atleta le esperan: 3,8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42,2 de carrera a pie en uno de los entornos más hostiles del planeta.
"Cruzaremos el Drake con un velero. Luego haremos un trabajo de geolocalización y elegiremos el lugar para nuestra base operativa, aprovecho para comunicar que me encantaría que sea la Base Marambio. Desde allí veremos cuándo nos da una ventana de buen tiempo, al menos con poco viento, para intentarlo”, concluyó Bego.
Lectura rápida
¿Quién es Bego Alday?
Es una triatleta, activista y Capitán de Marina Mercante que está preparando un Ironman en la Antártida.
¿Qué hito realizó Bego Alday?
Cruzó a nado el estrecho de Beagle como parte de su preparación para un Ironman.
¿Cuándo planea completar el Ironman?
En enero de 2026, se propone ser la primera mujer en completar un Ironman en la Antártida.
¿Dónde realizó su preparación reciente?
Nadó frente al Glaciar Perito Moreno y cruzó el Canal Beagle.
¿Qué incluye el Ironman en la Antártida?
Incluye 3,8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie en un entorno hostil.