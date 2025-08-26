FOTO: Contepomi definió los convocados para que Los Pumas enfrenten a Australia en el Rugby Championship.

Los Pumas ya tienen todo listo para la gira en Oceanía. Tras disputar las dos primeras fechas del Rugby Championship, donde lograron un histórico triunfo frente a los All Blacks en Vélez, Felipe Contepomi confirmó a los 32 jugadores que enfrentarán a los Wallabies en Australia.

Será una serie clave pensando en el ranking de World Rugby, ya que Argentina busca mantenerse en el top 6 para asegurarse un lugar como cabeza de serie en el sorteo del Mundial de diciembre.

La gran novedad entre los convocados es la presencia de Tomás Rapetti, el joven segunda línea que viene de destacarse en el Mundial M20 con Los Pumitas y que podría tener su debut en la mayor.

Además, se destacan los regresos de Ignacio Calles y Nicolás Roger, mientras que la gran ausencia es la de Tomás Albornoz.

El apertura tucumano sufrió una luxación traumática en la mano izquierda durante el duelo ante Nueva Zelanda, fue operado y no estará disponible para esta gira.

Otro ausente es Nahuel Tetaz Chaparro, quien anunció su retiro del seleccionado y jugó su último encuentro en la victoria histórica ante los All Blacks.

El plantel cuenta con nombres de peso como Julián Montoya, Marcos Kremer, Pablo Matera y Guido Petti, que aportan la experiencia y el liderazgo necesarios para encarar una serie exigente.

Entre los backs, destacan Mateo y Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Juan Cruz Mallía, a los que se suman los veloces Bautista Delguy e Ignacio Mendy.

En total, Contepomi llevará 17 forwards y 15 backs para afrontar dos partidos ante los Wallabies que serán determinantes en la confianza y en la construcción del equipo rumbo al futuro.

Los encuentros se jugarán el sábado 6 de septiembre en Townsville y el sábado 13 en Sydney, ambos en la madrugada argentina.

Luego, Los Pumas completarán su participación en el Championship con la doble serie ante Sudáfrica: primero en Durban, el 27 de septiembre, y después en Londres, el 4 de octubre, en un partido especial que cerrará el calendario del torneo.

Contepomi apuesta por mantener la base que viene trabajando desde el inicio del año, pero también se anima a darle rodaje a nuevos talentos como Rapetti, pensando no solo en el presente, sino también en el futuro inmediato de un equipo que quiere consolidarse entre los mejores del mundo.