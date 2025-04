Conoce a Irina Maquilla, la tiktoker de Independiente que conquistó las redes sociales

La tiktoker Irina Maquilla ganó popularidad al acompañar la destacada campaña de Independiente de una forma singular, fusionando dos de sus grandes pasiones: el maquillaje y el fútbol.

Con un estilo inconfundible, esta joven de 23 años comenzó a publicar videos en 2022, aunque su popularidad creció notablemente en los últimos meses. En sus publicaciones, muestra el proceso de su maquillaje para asistir a diferentes eventos y su preparación para alentar al 'Rojo' en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Durante los encuentros, capta diversos momentos desde las tribunas, editando el contenido para TikTok e Instagram con un toque humorístico.

“Es algo que estuvo siempre desde chica. En 2014 fue la primera vez que fui a la cancha. Admito que a mi papá, al ser tradicionalista, le hubiese gustado tener un hijo para llevarlo y hacerlo futbolero, y se dio cuenta más adelante de que podía hacerlo conmigo. Por eso digo que es algo familiar”, expresó Irina en una conversación con TN.

La viralización de su contenido fue tal que recibió una invitación especial para asistir al estadio de Independiente y formar parte del streaming oficial. “Me encantó, me pareció divertido y era hora de que pasara porque lo estaba esperando mucho. También ayudó el apoyo positivo que fui teniendo. Primero me dieron ropa para hacer contenido y la invitación fue genial”, resaltó.

“Me sorprendí cuando empecé a tener repercusión. Al principio solo era un reel viral, pero me asombré cuando vi que a la gente le pareció demasiado gracioso”, comentaba la influencer sobre el inesperado impacto que generaron sus videos.

Irina no se dejó intimidar por las críticas iniciales y logró convertirlas en algo positivo. “No me importa, porque lo veo como un ‘bardeo’ a mi personaje, porque siempre digo que todo lo que digo no es en serio. Algunas cosas sí y me gusta que no se sepa qué es en serio y qué no”, confesó.