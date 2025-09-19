En vivo

Deportes

Conmebol anuló la expulsión de Gonzalo Plata en Flamengo-Estudiantes

El mediocampista ecuatoriano está habilitado para jugar la vuelta en La Plata.

19/09/2025 | 16:36Redacción Cadena 3

FOTO: Gonzalo Plata había sido expulsado ante Estudiantes.

Conmebol anuló la expulsión de Gonzalo Plata tras el reclamo de Flamengo, que difundió un duro comunicado contra el arbitraje de Andrés Rojas en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes.

El club brasileño enumeró fallos que consideró determinantes en el 2-1 y apuntó contra la terna colombiana y el VAR.

Finalmente, la Confederación retiró la segunda amonestación y el ecuatoriano podrá estar en la revancha en La Plata.

El conjunto carioca calificó la actuación del árbitro como un “desfile de errores” y acusó un trato diferenciado.

Entre los episodios mencionados estuvo la doble amarilla de Plata por una acción con Facundo Rodríguez, que Flamengo entendió como penal a su favor.

Según la dirigencia, hubo además una mano previa del defensor que no fue revisada por el VAR.

Otra jugada señalada fue el descuento de Guido Carrillo, ya que sostienen que Román Agustín Gómez asistió con el brazo.

En el comunicado remarcaron que las imágenes evidencian irregularidades y cargaron contra el VAR, a cargo de Nicolás Gallo, por omitir intervenciones obligatorias.

En paralelo, Matías Viña denunció que el cuarto árbitro Jhon Ospina le advirtió a Eduardo Domínguez que reemplazara a Facundo Farías porque corría riesgo de ser expulsado. Según el uruguayo, ese aviso condicionó al entrenador de Estudiantes.

Las críticas se replicaron en el plantel, ya que Samuel Lino afirmó que las decisiones condicionaron el resultado y el técnico Filipe Luis acusó a Rojas de arrogancia y falta de criterio.

El comunicado cerró con un respaldo al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y la exigencia de medidas inmediatas para preservar la legitimidad del torneo. Horas después, la Confederación confirmó que Gonzalo Plata podrá jugar la revancha en UNO.

El comunicado que anuló la segunda amarilla:

El Clube de Regatas do Flamengo informa que la CONMEBOL, a través de un oficio enviado en la primera tarde de este viernes (19), retiró el castigo aplicado al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla, y consecuente expulsión, recibida en el partido ante Estudiantes, realizado el jueves pasado (18), por la CONMEBOL Libertadores.

Con esta medida, el atleta está apto para jugar con normalidad el partido de vuelta, previsto para el próximo jueves (25), en Argentina.”

Lectura rápida

¿Qué medida tomó Conmebol? Retiró la segunda amonestación a Gonzalo Plata, habilitándolo para jugar la revancha.

¿Qué equipo reclamó esta decisión? El Clube de Regatas do Flamengo presentó un reclamo formal sobre la actuación del árbitro.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta? El partido de revancha está previsto para el próximo jueves 25 de septiembre.

¿Quién es el árbitro del partido en cuestión? El árbitro del primer partido fue Andrés Rojas, quien fue criticado por Flamengo.

¿Qué argumentos presentó Flamengo en su reclamo? Flamengo destacó errores arbitrales y la falta de revisión de jugadas claves por parte del VAR.

[Fuente: Noticias Argentinas]

