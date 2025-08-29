Cómo ver en vivo Tottenham vs Bournemouth: horario y formaciones
El conjunto del Cuti Romero busca seguir por la senda victoriosa en la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
29/08/2025
Cómo ver en vivo Tottenham vs Bournemouth: horario y formaciones
Tottenham recibe este sábado al Bournemouth, en el marco de la fecha 3 de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
El conjunto del Cuti Romero suma dos triunfos en dos presentaciones, luego del traspié en la Supercopa de Europa.
Probables formaciones de Tottenham vs BournemouthTottenham: Vicario, Spence, Romero, van de Ven, Porro, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Johnson, Richarlison
Bournemouth: Petrovic, Smith, Senesi, Truffert, Diakité, Scott, Adams, Tavernier, Semenyo, Brooks, Evanilson
Cómo ver en vivo Tottenham vs Bournemouth
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
