En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Barracas Ctral.

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Tottenham vs Bournemouth: horario y formaciones

El conjunto del Cuti Romero busca seguir por la senda victoriosa en la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

29/08/2025 | 17:06Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Tottenham vs Bournemouth: horario y formaciones

Tottenham recibe este sábado al Bournemouth, en el marco de la fecha 3 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto del Cuti Romero suma dos triunfos en dos presentaciones, luego del traspié en la Supercopa de Europa.

Probables formaciones de Tottenham vs Bournemouth

Tottenham: Vicario, Spence, Romero, van de Ven, Porro, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Johnson, Richarlison

Bournemouth: Petrovic, Smith, Senesi, Truffert, Diakité, Scott, Adams, Tavernier, Semenyo, Brooks, Evanilson

Cómo ver en vivo Tottenham vs Bournemouth

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este sábado? Tottenham se enfrenta a Bournemouth.

¿A qué hora inicia el partido? El encuentro comienza a las 11 horas de la Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el Tottenham Hotspur Stadium.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de la plataforma Disney+.

¿Qué posición ocupa Tottenham en la Premier League? Actualmente, el equipo tiene dos triunfos en dos partidos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho