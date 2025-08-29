Cómo ver en vivo Tottenham vs Bournemouth: horario y formaciones

Tottenham recibe este sábado al Bournemouth, en el marco de la fecha 3 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto del Cuti Romero suma dos triunfos en dos presentaciones, luego del traspié en la Supercopa de Europa.

Probables formaciones de Tottenham vs Bournemouth

: Vicario, Spence, Romero, van de Ven, Porro, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Johnson, Richarlison

Bournemouth: Petrovic, Smith, Senesi, Truffert, Diakité, Scott, Adams, Tavernier, Semenyo, Brooks, Evanilson

Cómo ver en vivo Tottenham vs Bournemouth

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.