Cómo ver en vivo Tigre vs Huracán: horario y formaciones

El "Matador" recibe en Victoria al "Globo" por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

08/08/2025 | 01:28Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Tigre vs Huracán: horario y formaciones

Tigre y Huracán chocan este viernes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Matador” llega en un gran momento tras eliminar a San Lorenzo de la Copa Argentina, mientras que el “Globo”, que le había ganado a Boca por el torneo local, viene de caer ante Lanús por el certamen federal.

Probables formaciones de Tigre vs Huracán

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Davobe.

Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Frank Darío Kudelka.

Cómo ver en vivo Tigre vs Huracán

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo juegan Tigre y Huracán? El encuentro se disputará el viernes 8 de agosto de 2025 a las 19 horas.

¿Dónde se juega el partido? Se llevará a cabo en el Estadio Jose Dellagiovanna.

¿Quiénes son los entrenadores? Los entrenadores son Diego Davobe para Tigre y Frank Darío Kudelka para Huracán.

¿En qué momento llegan los equipos? Tigre llega tras eliminar a San Lorenzo, mientras que Huracán viene de perder con Lanús.

¿Cómo se puede ver el partido? La transmisión se realizará por TNT Sports y se podrá seguir en Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

