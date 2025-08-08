Cómo ver en vivo Tigre vs Huracán: horario y formaciones

Tigre y Huracán chocan este viernes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Matador” llega en un gran momento tras eliminar a San Lorenzo de la Copa Argentina, mientras que el “Globo”, que le había ganado a Boca por el torneo local, viene de caer ante Lanús por el certamen federal.

Probables formaciones de Tigre vs Huracán

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Davobe.

Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Frank Darío Kudelka.

Cómo ver en vivo Tigre vs Huracán

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.