Cómo ver en vivo San Pablo vs Liga de Quito por la Copa Libertadores: horario y formaciones

El conjunto de Crespo cierra de local la serie de cuartos de final del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

25/09/2025 | 01:06Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo San Pablo vs Liga de Quito por la Copa Libertadores

San Pablo recibe a Liga Deportivo Universitaria de Quito este jueves, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio MorumBIS, desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto ecuatoriano viene de eliminar nada menos que al campeón defensor Botafogo, mientras que el conjunto del argentino Hernán Crespo fue uno de los mejores de la fase de grupos, per pasó por penales y mucho sufrimiento ante Atlético Nacional.

La ida fue 2-0 para el conjunto ecuatoriano, y el vencedor enfrentará a Palmeiras en semifinales.

Probables formaciones de San Pablo vs Liga de Quito por Copa Libertadores

Sao Paulo SP: Rafael, Chagas Monteiro, Franco, Tolói, Huendra Almeida Mendonça, Díaz, Soares, Gonçalves Maia Fortunato, de Freitas Castro, Dinenno, Tapia.

LDU Quito: Valle, Quiñónez, Aimar, Mina, Ramírez, Alzugaray, Erique, Gruezo, Cornejo, Quintero, Estrada.

Cómo ver en vivo San Pablo vs Liga de Quito

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo se juega el partido?

El partido se jugará este jueves a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro?

El encuentro tendrá lugar en el Estadio MorumBIS.

¿Qué equipos se enfrentan?

Se enfrentan San Pablo y Liga Deportivo Universitaria de Quito.

¿Quiénes son los técnicos?

Hernán Crespo dirige al conjunto brasileño y el conjunto ecuatoriano no ha sido mencionado.

¿Cuál fue el resultado del partido de ida?

El partido de ida terminó 2-0 a favor de Liga Deportivo Universitaria de Quito.

[Fuente: Noticias Argentinas]

