Cómo ver en vivo San Pablo vs Liga de Quito por la Copa Libertadores: horario y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo San Pablo vs Liga de Quito por la Copa Libertadores

San Pablo recibe a Liga Deportivo Universitaria de Quito este jueves, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio MorumBIS, desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto ecuatoriano viene de eliminar nada menos que al campeón defensor Botafogo, mientras que el conjunto del argentino Hernán Crespo fue uno de los mejores de la fase de grupos, per pasó por penales y mucho sufrimiento ante Atlético Nacional.

La ida fue 2-0 para el conjunto ecuatoriano, y el vencedor enfrentará a Palmeiras en semifinales.

Probables formaciones de San Pablo vs Liga de Quito por Copa Libertadores

Sao Paulo SP: Rafael, Chagas Monteiro, Franco, Tolói, Huendra Almeida Mendonça, Díaz, Soares, Gonçalves Maia Fortunato, de Freitas Castro, Dinenno, Tapia.

LDU Quito: Valle, Quiñónez, Aimar, Mina, Ramírez, Alzugaray, Erique, Gruezo, Cornejo, Quintero, Estrada.

Cómo ver en vivo San Pablo vs Liga de Quito

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.