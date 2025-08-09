Cómo ver en vivo San Martín de San Juan ante Sarmiento: horario y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Sarmiento de Junín: horario y formaciones

San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín chocan este sábado en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Verde” quiere dar el golpe de visitante para sumar su primera victoria en el certamen.

Probables formaciones de San Martín de San Juan vs Sarmiento de Junín

San Martín: Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

