Deportes

Cómo ver en vivo San Martín de San Juan ante Sarmiento: horario y formaciones

El "Santo" sanjuanino recibe al "Verde" por la cuarta fecha del campeonato local. 

09/08/2025 | 00:10Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Sarmiento de Junín: horario y formaciones

San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín chocan este sábado en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Verde” quiere dar el golpe de visitante para sumar su primera victoria en el certamen.

Probables formaciones de San Martín de San Juan vs Sarmiento de Junín

San Martín: Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?

San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín.

¿Cuándo se juega el partido?

El sábado 9 de agosto de 2025 a las 14.30 horas.

¿Dónde se disputará el encuentro?

En el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez en San Juan.

¿Cómo se puede ver el partido?

A través de TNT Sports, Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Cuál es el objetivo de Sarmiento en este partido?

Buscar su primera victoria en el certamen como visitante.

[Fuente: Noticias Argentinas]

