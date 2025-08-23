Cómo ver en vivo Rosario Central vs Newell's: horario y formaciones

Rosario Central y Newell's chocan este sábado en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17.30 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Se podrá ver por ESPN Premium.

El clásico rosarino paraliza la ciudad, y más en el primero con Ángel Di María desde su regreso al fútbol argentino.

Probables formaciones de Rosario Central vs Newell's

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Franco Ibarra o Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, David Sotelo; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Cómo ver en vivo Rosario Central vs Newell's

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.