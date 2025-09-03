Cómo ver en vivo Paraguay vs Ecuador por Eliminatorias: horario y formaciones
El conjunto de Gustavo Alfaro choca contra el de Sebastián Beccacece en busca de la clasificación. Se puede ver en vivo por el celular.
03/09/2025 | 23:04Redacción Cadena 3
En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Paraguay recibe este jueves a Ecuador.
El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Ueno Defensores del Chaco. Se podrá ver por DSports y DGO.
El conjunto de Gustavo Alfaro tiene asegurado terminar entre los primeros siete, mientras que de conseguir al menos un empate, logrará su boleto al Mundial. La visita, dirigida por Sebastián Beccacece, llega segunda y ya clasificada.
Probables formaciones de Paraguay vs Ecuador
Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Cómo ver en vivo Paraguay vs Ecuador
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
