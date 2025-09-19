Cómo ver en vivo Liverpool vs Everton: horario y formaciones del clásico
El campeón de la Premier League disputa el clásico en busca de mantener el puntaje ideal. Se puede ver libre y en vivo por celular.
19/09/2025 | 15:00Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Liverpool vs Everton
El Liverpool de Alexis Mac Allister, campeón, recibe al Everton en el marco de la fecha 5 de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 8.30 horas de la Argentina en el estadio Anfield, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
De cara al clásico, el campeón llega afilado, con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones y parece invencible.
Probables formaciones de Liverpool vs Everton
Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké.
Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; Alcaraz, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto.
Cómo ver en vivo Liverpool vs Everton
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? El clásico Liverpool vs Everton en la fecha 5 de la Premier League.
¿Quiénes juegan? El Liverpool, con Alexis Mac Allister, y el Everton.
¿Cuándo se juega? El partido se dispute a las 8.30 horas de Argentina.
¿Dónde se juega? En el estadio Anfield de Liverpool.
¿Cómo se puede ver? A través de ESPN, Disney+ y plataformas digitales como Flow.
[Fuente: Noticias Argentinas]