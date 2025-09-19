Cómo ver en vivo Liverpool vs Everton: horario y formaciones del clásico

El Liverpool de Alexis Mac Allister, campeón, recibe al Everton en el marco de la fecha 5 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 8.30 horas de la Argentina en el estadio Anfield, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

De cara al clásico, el campeón llega afilado, con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones y parece invencible.

Probables formaciones de Liverpool vs Everton

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké.

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; Alcaraz, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto.

Cómo ver en vivo Liverpool vs Everton

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.