Cómo ver en vivo Lanús vs Central Córdoba por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

Cierra este jueves el duelo entre argentinos que tiene los octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

21/08/2025 | 00:49Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Lanús vs Central Córdoba por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

Lanús recibe a Central Córdoba este jueves, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Ciudad de Lanús desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

Se trata del duelo entre argentinos que tiene los octavos de final del certamen continental. La vuelta es en Lanús, tras el triunfo 1-0 de los santiagueños en la ida.

Probables formaciones de Lanús vs Central Córdoba por la Copa Sudamericana

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe.

Cómo ver en vivo Lanús vs Central Córdoba

El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
El partido es entre Lanús y Central Córdoba por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se juega?
El partido se jugará en el Estadio Ciudad de Lanús.

¿Cómo se puede ver en vivo?
Se podrá seguir por la señal de DSports y a través de Directv Go.

¿Qué pasó en el partido de ida?
En el encuentro de ida, Central Córdoba ganó 1-0 a Lanús.

[Fuente: Noticias Argentinas]

