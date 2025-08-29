En vivo

Instituto vs. Independiente

Argentina

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

Estadio 3

Newell´s vs. Barracas Ctral.

Rosario

Una noche más

Melina Uliarte

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

Especiales temáticos

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: horario y formaciones

La "Lepra mendocina" recibe al "Bicho" este sábado en la séptima fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

29/08/2025 | 20:05

FOTO: Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: horario y formaciones

Independiente Rivadavia y Argentinos chocan este sábado en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Bicho”, en levantada, quiere aprovechar la reciente victoria en su visita a Mendoza.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Nicolás Diez.

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos jugarán?
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este sábado a las 17 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará el encuentro?
El encuentro se realizará en el Estadio Bautista Gargantini.

¿Cómo se podrá ver el partido?
Se podrá ver por ESPN Premium y en medios digitales como Directv Go y Flow.

¿Cuál es la situación de los equipos?
Argentinos Juniors llega tras una victoria reciente, buscando mantener su impulso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

