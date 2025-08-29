Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: horario y formaciones

Independiente Rivadavia y Argentinos chocan este sábado en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Bicho”, en levantada, quiere aprovechar la reciente victoria en su visita a Mendoza.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Nicolás Diez.

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.