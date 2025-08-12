En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Fortaleza vs Vélez por la Copa Libertadores: horario y formaciones

El "Fortín" abre en Brasil la serie de octavos de final del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

12/08/2025 | 01:15Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Fortaleza vs Vélez por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Fortaleza recibe a Vélez este martes, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

Se trata del partido de ida en busca de un lugar en los cuartos de final. El ganador de esta serie que se define en Liniers se enfrentará contra el vencedor de Peñarol vs Racing.

Probables formaciones de Fortaleza vs Vélez por Copa Libertadores

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Braian Romero y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cómo ver en vivo Fortaleza vs Vélez

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Flox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo juegan? El partido se juega el martes 12 de agosto de 2025 a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? El encuentro tendrá lugar en el Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Brasil.

¿Qué equipos se enfrentan? Se enfrentarán Fortaleza y Vélez en los octavos de final.

¿Cómo se puede ver el partido? La transmisión será por Fox Sports y Disney+, y también por plataformas digitales como Flow y Directv Go.

¿Qué está en juego? Se trata del partido de ida, donde el ganador avanzará a cuartos de final, enfrentando al que salga de la serie Peñarol vs Racing.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho