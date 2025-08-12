FOTO: Cómo ver en vivo Fortaleza vs Vélez por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Fortaleza recibe a Vélez este martes, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

Se trata del partido de ida en busca de un lugar en los cuartos de final. El ganador de esta serie que se define en Liniers se enfrentará contra el vencedor de Peñarol vs Racing.

Probables formaciones de Fortaleza vs Vélez por Copa Libertadores

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Braian Romero y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cómo ver en vivo Fortaleza vs Vélez

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Flox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.