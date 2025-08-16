En vivo

Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs Newell's: horario y formaciones

El "Halcón" recibe en Florencio Varela a la "Lepra" por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

16/08/2025 | 23:47Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs Newell's: horario y formaciones

Defensa y Justicia y Newell's chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Se podrá ver por ESPN Premium.

Los dos equipos llegan de una victoria y buscan los puestos de clasificación a octavos de final.

Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Newell's

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Alexis Soto; César Pérez, Kevin Gutiérrez, Emanuel Aguilera, Aarón Molinas; Nicolas Stefanelli, Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Newell's: Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Saúl Salcedo, Fabián Noguera, Luca Sosa, Alejo Tabares; Valentino Acuña, Gaspar Iñíguez, Martín Fernández, Franco Orozco; Giovani Chiaverano. DT: Cristian Fabbiani.

Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs Newell's

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Defensa y Justicia vs Newell's.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el domingo 18 de agosto de 2025.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el Estadio Norberto Tito Tomaghello, Argentina.

¿Quiénes son los entrenadores?
El DT de Defensa y Justicia es Mariano Soso y el de Newell's es Cristian Fabbiani.

¿Qué señales transmitirán el partido?
La transmisión será por ESPN Premium y otros medios digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

