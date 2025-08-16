Cómo ver en vivo Chelsea vs Crystal Palace: horario y formaciones

FOTO: Enzo Fernández, campeón del mundo tanto a nivel de selecciones como de clubes.

Chelsea del argentino Enzo Fernández recibe este domingo al Crystal Palace, en el marco de la primera fecha de la Premier League. El encuentro se disputa desde las 10 horas de la Argentina en el estadio Stamford Bridge de Londres, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo del mediocampista argentino llega nada menos como el flamante campeón del Mundial de Clubes.

Probables formaciones de Chelsea vs Crystal Palace

Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Josh Acheampong, Trevo Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer; Pedro Neto, Jamie Gittens, João Pedro.

Crystal Palace: Dean Henderson; Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards, Daniel Muñoz, Tyrick Mitchell; Will Hughes, Adam Wharton, Justin Devenny; Ismaila Sarr, Jean Philippe Mateta.

Cómo ver en vivo Chelsea vs Crystal Palace

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.