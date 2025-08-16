En vivo

Cómo ver en vivo Chelsea vs Crystal Palace: horario y formaciones

El conjunto de Enzo Fernández busca hacerse fuerte de local en el inicio de la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

16/08/2025 | 20:13Redacción Cadena 3

FOTO: Enzo Fernández, campeón del mundo tanto a nivel de selecciones como de clubes.

Chelsea del argentino Enzo Fernández recibe este domingo al Crystal Palace, en el marco de la primera fecha de la Premier League. El encuentro se disputa desde las 10 horas de la Argentina en el estadio Stamford Bridge de Londres, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo del mediocampista argentino llega nada menos como el flamante campeón del Mundial de Clubes.

Probables formaciones de Chelsea vs Crystal Palace

Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Josh Acheampong, Trevo Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer; Pedro Neto, Jamie Gittens, João Pedro.

Crystal Palace: Dean Henderson; Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards, Daniel Muñoz, Tyrick Mitchell; Will Hughes, Adam Wharton, Justin Devenny; Ismaila Sarr, Jean Philippe Mateta.

Cómo ver en vivo Chelsea vs Crystal Palace

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este domingo? Chelsea enfrenta a Crystal Palace en la Premier League.

¿Quién es un jugador destacado del Chelsea? Enzo Fernández es un mediocampista clave del equipo.

¿A qué hora se juega el partido? El encuentro se disputa a las 10 horas de la Argentina.

¿Dónde se realiza el partido? En el estadio Stamford Bridge, en Londres.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de ESPN, Disney+ y plataformas digitales como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

