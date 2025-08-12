Cómo ver en vivo Atlético Nacional vs Sao Paulo por la Copa Libertadores

Atlético Nacional de Medellín recibe a San Pablo este martes, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio Estadio Atanasio Girardot desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports 2 y Disney+.

Se trata del partido de ida en busca de un lugar en los cuartos de final, entre el conjunto colombiano dirigido por el argentino Javier Gandolfi y el brasileño de Hernán Crespo. El ganador de esta serie que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de Liga de Quito vs Botafogo.

Probables formaciones de Atlético Nacional vs Sao Paulo por Copa Libertadores

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.

Sao Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano y André Silva. DT: Hernán Crespo.

Cómo ver en vivo Atlético Nacional vs Sao Paulo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Flox Sports 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.