Cómo ver en vivo Atlético Nacional vs Sao Paulo por la Copa Libertadores
El conjunto colombiano recibe al brasileño en el inicio de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
12/08/2025 | 01:21Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Atlético Nacional vs Sao Paulo por la Copa Libertadores: horario y formaciones
Atlético Nacional de Medellín recibe a San Pablo este martes, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
El encuentro se juega en estadio Estadio Atanasio Girardot desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports 2 y Disney+.
Se trata del partido de ida en busca de un lugar en los cuartos de final, entre el conjunto colombiano dirigido por el argentino Javier Gandolfi y el brasileño de Hernán Crespo. El ganador de esta serie que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de Liga de Quito vs Botafogo.
Probables formaciones de Atlético Nacional vs Sao Paulo por Copa Libertadores
Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.
Sao Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano y André Silva. DT: Hernán Crespo.
Cómo ver en vivo Atlético Nacional vs Sao Paulo
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Flox Sports 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega hoy? El partido entre Atlético Nacional y Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
¿Cuándo es el encuentro? El partido se jugará este martes en el Estadio Atanasio Girardot a las 21.30 horas de Argentina.
¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? El entrenador de Atlético Nacional es Javier Gandolfi y el de Sao Paulo es Hernán Crespo.
¿Dónde se puede ver el partido? Se transmitirá por Fox Sports 2 y Disney+, además de plataformas digitales como Flow y Directv Go.
¿Qué se define en este partido? Se trata del partido de ida en la serie que busca un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]