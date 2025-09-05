En vivo

Cómo ver en vivo Armenia vs Portugal por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

El equipo de Cristiano Ronaldo inicia su camino hacia el Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

05/09/2025 | 23:09Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Armenia vs Portugal por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

Armenia recibe este sábado a Portugal, en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 13 horas de la Argentina en el Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht. Se trata de la quinta fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. El equipo de Cristiano Ronaldo llega como flamante campeón de la Liga de las Naciones.

Probables formaciones de Armenia vs Portugal

Armenia: Spertsyan; Haroyan, Aghbalyan, Arutyunyan, Avanesyan; Serobyan, Beglaryan, Mkrtchyan, Shaghoyan, Sevikyan, Tiknizyan.

Portugal: Diego Costa; Neves, Días, Inacio, Mendes; Silva, R Neves, Fernándes; Trincao, Cristiano, Neto.

Cómo ver en vivo Armenia vs Portugal

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué evento ocurrirá? Armenia enfrentará a Portugal en el inicio de las Eliminatorias Europeas hacia el Mundial 2026.

¿Quiénes son los equipos que juegan? Los equipos son Armenia, que juega de local, y Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido? El partido se jugará este sábado a las 13 horas de Argentina.

¿Dónde se celebra el encuentro? El encuentro se lleva a cabo en el Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht, en Armenia.

¿Cómo se puede ver el partido? El partido podrá verse a través de ESPN y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

