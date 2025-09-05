FOTO: Cómo ver en vivo Armenia vs Portugal por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

Armenia recibe este sábado a Portugal, en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 13 horas de la Argentina en el Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht. Se trata de la quinta fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. El equipo de Cristiano Ronaldo llega como flamante campeón de la Liga de las Naciones.

Probables formaciones de Armenia vs Portugal

Armenia: Spertsyan; Haroyan, Aghbalyan, Arutyunyan, Avanesyan; Serobyan, Beglaryan, Mkrtchyan, Shaghoyan, Sevikyan, Tiknizyan.

Portugal: Diego Costa; Neves, Días, Inacio, Mendes; Silva, R Neves, Fernándes; Trincao, Cristiano, Neto.

Cómo ver en vivo Armenia vs Portugal

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.