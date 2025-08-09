En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Unión de Santa Fe: horario y formaciones

El "Bicho" recibe en La Paternal al "Tatengue" por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

09/08/2025 | 22:02Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Unión de Santa Fe: horario y formaciones

Argentinos Juniors y Unión chocan este domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Diego Armando Maradona. Se podrá ver por ESPN Premium.

Ambos llegan con un andar irregular en el Torneo Clausura, y si bien el “Bicho” acumula tres partidos sin victorias, viene de clasificar en la Copa Argentina.

Probables formaciones de Argentinos Juniors vs Unión

Argentinos Juniros: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Fernando Diaz; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Mateo Del Blanco; Lucas Gamba, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Unión

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan? Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe.

¿Cuándo se juega el partido? Este domingo a las 20 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro? En el Estadio Diego Armando Maradona.

¿Cuál es la situación de ambos equipos? Ambos tienen un rendimiento irregular en el Torneo Clausura.

¿Cómo se puede ver el partido? Por ESPN Premium y medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

