FOTO: Cómo ver en vivo América de Cali vs Fluminense por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

América de Cali recibe a Fluminense este martes, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

El conjunto colombiano tuvo que pasar por los playoffs tras quedar segundo en su zona, por detrás de Huracán; mientras que el brasileño ganó su grupo y viene de ser el mejor sudamericano en el Mundial de Clubes.

Probables formaciones de América de Cali vs Fluminense por la Copa Sudamericana

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Jhon Murillo, Sebastián Navarro, Cristian Barrios y Luis Ramos. DT: Gabriel Raimondi.

Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel, Guga; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Agustín Canobbio y Germán Ezequiel Cano. DT: Renato Gaucho.

Cómo ver en vivo América de Cali vs Fluminense

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.