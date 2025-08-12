En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo América de Cali vs Fluminense por la Copa Sudamericana

El conjunto colombiano recibe al carioca en el inicio de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

12/08/2025 | 01:36Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo América de Cali vs Fluminense por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

América de Cali recibe a Fluminense este martes, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

El conjunto colombiano tuvo que pasar por los playoffs tras quedar segundo en su zona, por detrás de Huracán; mientras que el brasileño ganó su grupo y viene de ser el mejor sudamericano en el Mundial de Clubes.

Probables formaciones de América de Cali vs Fluminense por la Copa Sudamericana

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Jhon Murillo, Sebastián Navarro, Cristian Barrios y Luis Ramos. DT: Gabriel Raimondi.

Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel, Guga; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Agustín Canobbio y Germán Ezequiel Cano. DT: Renato Gaucho.

Cómo ver en vivo América de Cali vs Fluminense

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Quién juega el partido?
América de Cali enfrenta a Fluminense en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se juega?
El encuentro es el martes a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo?
En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali, Colombia.

¿Cómo se pueden ver?
Por ESPN, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

¿Qué antecedentes tienen los equipos?
América de Cali terminó segundo en su grupo y Fluminense ganó su zona en la última Copa Sudamericana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

