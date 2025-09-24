En vivo

Cómo les fue a Los Pumas cada vez que visitaron a Sudáfrica en el Rugby Championship

Los dirigidos por Felipe Contepomi vienen de ganarle a Australia y se ilusionan con pelear por el título.

24/09/2025 | 10:08Redacción Cadena 3

FOTO: Los Pumas van por su tercera victoria en este Rugby Championship.

Los Pumas visitarán este sábado a Sudáfrica, por la quinta fecha del Rugby Championship, en un encuentro que será clave en la pelea por el título.

Los dirigidos por Felipe Contepomi vienen de ganarle en la última fecha a Australia en condición de visitante y, pese a estar en la última posición, están a solo tres puntos del líder y tienen serias chances de pelear por el título.

Los Pumas no la tendrán nada fácil, ya que en las últimas dos fechas deberán enfrentarse con Sudáfrica, que es la última bicampeona del mundo y que además viene de quedarse con la edición 2024 del Rugby Championship.

El historial marca un claro dominio para Sudáfrica cada vez que Los Pumas visitaron a esta selección en el Rugby Championship, ya que la potencia africana se impuso en 10 de las 11 ocasiones que hizo de local.

El único triunfo de Los Pumas como visitante ante los Springboks se dio en la edición 2015, cuando ganaron 37-25. Aquella selección argentina terminaría alcanzando solo unos meses después las semifinales del Mundial que se llevó a cabo en Inglaterra.

En esta edición, Los Pumas están obligados a conseguir un buen resultado para mantener sus posibilidades de llegar con chances de pelear por el título en la última fecha, en la que se enfrentarán con este mismo rival en el Twickenham Stadium de Inglaterra.

Lectura rápida

¿Cómo les fue a Los Pumas en sus visitas a Sudáfrica? Los Pumas perdieron 10 de los 11 partidos en el Rugby Championship.

¿Cuándo fue la única victoria de Los Pumas en Sudáfrica? La única victoria fue en 2015, con un marcador de 37-25.

¿Qué significa este partido en el Rugby Championship? Es crucial para que Los Pumas mantengan sus posibilidades de título.

¿Quién es el entrenador de Los Pumas? El entrenador es Felipe Contepomi.

¿Dónde se enfrentará Argentina nuevamente a Sudáfrica? En el Twickenham Stadium de Inglaterra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

