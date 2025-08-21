FOTO: Cómo comenzaron los incidentes en Independiente: robo de banderas, butacas y "bolsas de pis"

La batalla campal que obligó a suspender el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana comenzó con una serie de agresiones iniciadas por un grupo de hinchas del equipo visitante, que se ubicaban en la Tribuna Pavoni Alta del estadio Libertadores de América.

Según un informe del canal TyC Sports, el detonante principal del caos fue cuando la parcialidad chilena robó una bandera de Independiente. A partir de ese momento, los hinchas visitantes comenzaron a atacar violentamente a los simpatizantes del "Rojo" que se encontraban en la bandeja inferior.

Butacas, bombas de estruendo y "bolsas de caca"

La agresión de los hinchas chilenos fue escalando en violencia y obligó a los fanáticos de Independiente a abandonar sus lugares, generando heridos e iniciando el descontrol que terminaría con la suspensión del encuentro.

Ataque desde la tribuna alta: Los hinchas de la U. de Chile arrancaron, prendieron fuego y lanzaron butacas, bombas de estruendo y botellas hacia la tribuna baja.

Testimonio de un hincha: Un simpatizante del "Rojo" relató el calvario: "Durante todo el primer tiempo recibimos piedras, bolsas de caca y de pis. Había gente cortada y se la bancó".

Saqueo y más proyectiles: Los visitantes también violentaron un depósito de limpieza y comenzaron a arrojar los elementos que encontraron.

Ausencia policial: Se remarcó que, por una supuesta orden de Conmebol, la policía no intervino en ese sector de la tribuna, que solo contaba con seguridad privada.

Esta primera ola de ataques fue la que provocó la reacción posterior de los hinchas de Independiente y el ingreso de su barra brava, lo que derivó en una escalada de violencia aún mayor, con heridos graves, un hincha que cayó de la tribuna y la suspensión definitiva del partido.