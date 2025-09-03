Colombia y Bolivia se enfrentan en busca de la clasificación al Mundial

En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Colombia recibe este jueves a Bolivia.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de la Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El conjunto de Néstor Lorenzo está sexto, con 22 puntos y a un triunfo de conseguir la clasificación al Mundial. La visita, en tanto, tiene una de sus últimas chances de mantener las esperanzas: está a un punto del repechaje y a 5 de su rival.

Probables formaciones de Colombia vs Bolivia

Colombia: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Henry Vaca, Gabriel Villamil; Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.

Cómo ver en vivo Colombia vs Bolivia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.