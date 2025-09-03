En vivo

Colombia y Bolivia se enfrentan en busca de la clasificación al Mundial

El subcampeón de América busca de local abrochar la clasificación. Se puede ver en vivo por el celular.

03/09/2025 | 23:00Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Colombia vs Perú por Eliminatorias: horario y formaciones

En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Colombia recibe este jueves a Bolivia.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de la Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El conjunto de Néstor Lorenzo está sexto, con 22 puntos y a un triunfo de conseguir la clasificación al Mundial. La visita, en tanto, tiene una de sus últimas chances de mantener las esperanzas: está a un punto del repechaje y a 5 de su rival.

Probables formaciones de Colombia vs Bolivia

Colombia: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Henry Vaca, Gabriel Villamil; Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.

Cómo ver en vivo Colombia vs Bolivia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El encuentro es entre Colombia y Bolivia correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quiénes son los entrenadores? Néstor Lorenzo dirige a Colombia y Óscar Villegas a Bolivia.

¿Cuándo se juega? El partido se lleva a cabo el jueves a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro? El partido se juega en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

¿Cómo ver el partido? Se podrá ver en vivo a través de DSports y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

