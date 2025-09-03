Colombia va por un triunfo ante Bolivia que le permita asegurarse la clasificación al Mundial 2026

La selección de Colombia recibirá este jueves a su par de Bolivia, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita asegurarse la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro está programado para las 20:30, se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que tiene capacidad para casi 47 mil espectadores, y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el argentino Darío Herrera, quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

Colombia, que es dirigida por Néstor Lorenzo, llega a este partido con la ilusión de asegurarse la clasificación al próximo Mundial y volver a disputar esta competencia tras su ausencia en Qatar 2022. Para no depender de algún resultado externo, la selección “Cafetera” debe sumar de a tres.

Este partido también es un gran desafío para los subcampeones de la última Copa América, ya que arrastran una sequía de seis partidos sin ganar en las Eliminatorias Sudamericanas. La última vez que sumaron de a tres fue en la fecha 10, en la que golearon 4-0 a Chile.

Bolivia, por su parte, está octava con 17 puntos y, pese a que la clasificación directa sea prácticamente imposible, sueña con desplazar a Venezuela del séptimo lugar para poder disputar el Repechaje.

En la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, los dirigidos por Óscar Villegas cayeron 2-0 frente a Venezuela, aunque luego derrotaron 2-0 a Chile, para dejar a los trasandinos sin chances de disputar el Mundial.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Colombia – Bolivia

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Horario: 20:30. TV: DSports

Colombia: Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Santiago Arias; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Bolivia: Carlos Lampe; Roberto Fernández, Leonardo Zabala, José Sagredo, Luis Haquín, Diego Medina; Henry Vaca, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.