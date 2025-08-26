Colo Colo avanza en las gestiones para el regreso de Gustavo Quinteros

Tras la reciente salida de Jorge Almirón, Colo Colo de Chile mantuvo conversaciones formales con el entrenador Gustavo Quinteros.

El ex director técnico de Vélez Sarsfield tuvo un intercambio de palabras con el presidente del club, Aníbal Mosa. Las conversaciones se encuentran en un rumbo satisfactorio, y todo parece indicar que el coloso chileno contará con la presencia de un entrenador que tuvo un paso por el cuerpo técnico del club.

Sin embargo, el posible regreso de Quinteros a Colo Colo no estará determinado por un aspecto económico, el cual se encuentra encaminado. La dirigencia del “Cacique” quiere concretar buenos resultados deportivos para aspirar a algún título internacional, esta es la demanda que deberá enfrentar Gustavo Quinteros y su equipo de trabajo.

El D.T tuvo un importante ciclo por la institución deportiva chilena, este duró 3 años. Su paso se caracterizó por la conquista de diversos títulos locales: un campeonato, una Supercopa de Chile y dos Copa Chile. Además, firmó interesantes números que respaldan el entusiasmo por su regreso: 153 partidos dirigidos, 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas.

En definitiva, la vuelta de Gustavo Quinteros aparece como una apuesta por la solidez y la confianza. Su experiencia, su huella en Colo Colo y el respaldo que conserva en parte de la hinchada lo colocan como una opción capaz de devolver estabilidad y ambición al club.

La dirigencia entiende que su regreso no solo significaría resultados, sino también la recuperación de una identidad futbolística necesaria para competir con protagonismo.