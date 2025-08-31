En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Colapinto en la F1: minuto a minuto del Gran Premio de Países Bajos

El GP de Países Bajos se inicia con Franco Colapinto en la decimosexta posición, mientras el neerlandés realiza maniobras arriesgadas para avanzar en Zandvoort.

31/08/2025 | 10:08Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto

El neerlandés se adelantó a Lando Norris con una maniobra arriesgada y casi pierde el auto.

En otro momento de la carrera, Máxima, la Reina de Países Bajos, evitó hablar sobre Colapinto. Eso sucedió a las 10:04, en el marco del GP de Países Bajos que se celebra en Zandvoort.

A las 09:15, se registró que Colapinto pasó un rato hablando con Lewis Hamilton. Esto ocurrió en los boxes, donde la presencia del piloto argentino genera expectativas en los fanáticos.

Antes del inicio de la carrera, a las 09:14, arrancamos la cobertura del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, donde Colapinto saldrá desde la decimosexta posición en la parrilla de salida. Este es un evento importante dentro de la temporada de Fórmula 1.

Lectura rápida

¿Quién es Colapinto? Un piloto argentino que participará en el Gran Premio de Países Bajos.

¿Dónde se realiza la carrera? En el circuito de Zandvoort, Países Bajos.

¿Cuándo inició la carrera? El evento corresponde al 31 de agosto de 2025.

¿Qué posición ocupó Colapinto? Saldrá desde la decimosexta posición en la carrera.

¿Qué relación tuvo Colapinto en los boxes? Interactuó con Lewis Hamilton previo a la carrera.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho