Colapinto en la F1: minuto a minuto del Gran Premio de Países Bajos
El GP de Países Bajos se inicia con Franco Colapinto en la decimosexta posición, mientras el neerlandés realiza maniobras arriesgadas para avanzar en Zandvoort.
31/08/2025 | 10:08Redacción Cadena 3
El neerlandés se adelantó a Lando Norris con una maniobra arriesgada y casi pierde el auto.
En otro momento de la carrera, Máxima, la Reina de Países Bajos, evitó hablar sobre Colapinto. Eso sucedió a las 10:04, en el marco del GP de Países Bajos que se celebra en Zandvoort.
A las 09:15, se registró que Colapinto pasó un rato hablando con Lewis Hamilton. Esto ocurrió en los boxes, donde la presencia del piloto argentino genera expectativas en los fanáticos.
Antes del inicio de la carrera, a las 09:14, arrancamos la cobertura del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, donde Colapinto saldrá desde la decimosexta posición en la parrilla de salida. Este es un evento importante dentro de la temporada de Fórmula 1.
Lectura rápida
¿Quién es Colapinto? Un piloto argentino que participará en el Gran Premio de Países Bajos.
¿Dónde se realiza la carrera? En el circuito de Zandvoort, Países Bajos.
¿Cuándo inició la carrera? El evento corresponde al 31 de agosto de 2025.
¿Qué posición ocupó Colapinto? Saldrá desde la decimosexta posición en la carrera.
¿Qué relación tuvo Colapinto en los boxes? Interactuó con Lewis Hamilton previo a la carrera.
[Fuente: Noticias Argentinas]