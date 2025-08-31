Colapinto en la F1: minuto a minuto del Gran Premio de Países Bajos

El neerlandés se adelantó a Lando Norris con una maniobra arriesgada y casi pierde el auto.

En otro momento de la carrera, Máxima, la Reina de Países Bajos, evitó hablar sobre Colapinto. Eso sucedió a las 10:04, en el marco del GP de Países Bajos que se celebra en Zandvoort.

A las 09:15, se registró que Colapinto pasó un rato hablando con Lewis Hamilton. Esto ocurrió en los boxes, donde la presencia del piloto argentino genera expectativas en los fanáticos.

Antes del inicio de la carrera, a las 09:14, arrancamos la cobertura del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, donde Colapinto saldrá desde la decimosexta posición en la parrilla de salida. Este es un evento importante dentro de la temporada de Fórmula 1.