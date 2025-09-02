Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi y ya tendría reemplazante

El entrenador Mariano Charlier dejó de ser el director técnico de Aldosivi luego de una serie de malos resultados que lo dejaron en los últimos puestos de la tabla con apenas tres puntos en siete partidos.

La decisión fue tomada por la comisión directiva del club marplatense, que resolvió interrumpir el ciclo tras apenas siete partidos disputados en el campeonato actual.

Charlier asumió en su cargo en marzo de este año, con un triunfo por 2 a 0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Apertura.

Desde entonces acumuló seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en los 17 encuentro jugados en el segundo ciclo al frente del club.

Charlie ya había sido el entrenador del “Tiburón” en el segundo semestre de 2023, durante el Torneo de la Primera Nacional.

En su lugar, el club tendría todo acordado con Guillermo Farré, quien asumiría en las próximas horas como nuevo entrenador del “Tiburón”.

El ex DT de Belgrano llega con el objetivo de revertir el presente deportivo y encaminar al equipo en la competencia.

Farré viene de dirigir a Sporting Cristal de Perú, en donde cosechó un saldo de 13 triunfos, cinco empates y ocho derrotas en 26 encuentros disputados con el conjunto limeño.