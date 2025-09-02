En vivo

Deportes

Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi y ya tendría reemplazante

La dirigencia del club decidió despedir a Mariano Charlier como entrenador tras un inicio de torneo con apenas 3 puntos en 7 fechas.

02/09/2025 | 16:29Redacción Cadena 3

FOTO: Mariano Charlier

El entrenador Mariano Charlier dejó de ser el director técnico de Aldosivi luego de una serie de malos resultados que lo dejaron en los últimos puestos de la tabla con apenas tres puntos en siete partidos.

La decisión fue tomada por la comisión directiva del club marplatense, que resolvió interrumpir el ciclo tras apenas siete partidos disputados en el campeonato actual.

Charlier asumió en su cargo en marzo de este año, con un triunfo por 2 a 0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Apertura.

Desde entonces acumuló seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en los 17 encuentro jugados en el segundo ciclo al frente del club.

Charlie ya había sido el entrenador del “Tiburón” en el segundo semestre de 2023, durante el Torneo de la Primera Nacional.

En su lugar, el club tendría todo acordado con Guillermo Farré, quien asumiría en las próximas horas como nuevo entrenador del “Tiburón”.

El ex DT de Belgrano llega con el objetivo de revertir el presente deportivo y encaminar al equipo en la competencia.

Farré viene de dirigir a Sporting Cristal de Perú, en donde cosechó un saldo de 13 triunfos, cinco empates y ocho derrotas en 26 encuentros disputados con el conjunto limeño.

Lectura rápida

¿Quién dejó su cargo en Aldosivi?
El entrenador Mariano Charlier dejó su cargo como director técnico de Aldosivi.

¿Cuáles fueron los motivos de la salida?
La decisión se tomó tras malos resultados, acumulando solo tres puntos en siete partidos.

¿Quién asumirá en su lugar?
El club acordó la llegada de Guillermo Farré como nuevo entrenador.

¿Qué experiencia tiene el nuevo entrenador?
Farré fue director técnico de Sporting Cristal en Perú, con 13 triunfos en 26 partidos.

¿Qué trayectoria tuvo Charlier en Aldosivi?
En 17 encuentros al frente del equipo, Charlier obtuvo seis victorias, cuatro empates y siete derrotas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

