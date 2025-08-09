En vivo

Deportes

Chacarita no pasó del empate ante Defensores Unidos en la Primera Nacional

El empate sin goles le impidió acercarse a la cima de la Zona B.

09/08/2025 | 19:42Redacción Cadena 3

FOTO: Chacarita vs CADU.

Chacarita igualó sin goles ante Defensores Unidos de Zárate, como visitante, en el marco de la vigésimo sexta fecha de la Primera Nacional, jugada esta tarde en forma parcial, y dejó pasar una chance clave para subirse a la punta de la Zona B.

Por otro lado, Deportivo Maipú venció 1 a 0 a Tristán Suárez con un gol de Marcelo Eggel y se consolidó en zona de Reducido. Además, Deportivo Morón superó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto, Colegiales derrotó 2 a 0 a Almagro y Talleres de Remedios de Escalada se impuso por 2 a 1 ante Nueva Chicago.

Chacarita, condicionado por cinco bajas, presentó un once con múltiples variantes y mostró escasa generación ofensiva. En el primer tiempo, apenas inquietó con un centro que Rivero no logró conectar, mientras que CADU tuvo la más clara con un remate que contuvo Avellaneda.

En el complemento, Chacarita siguió sin ideas y sufrió dos llegadas netas: un remate desviado de Trinidad y un disparo de Patroni que dio en el travesaño. El empate fue justo, pero insuficiente para las aspiraciones del conjunto de San Martín, que ahora deberá esperar que los líderes no se escapen.

En Mendoza, Deportivo Maipú logró un triunfo clave ante Tristán Suárez gracias a un preciso tiro libre de Eggel. El local tuvo la iniciativa en un primer tiempo parejo y se mantiene octavo en la Zona A, con un partido pendiente ante San Martín de Tucumán.

En el oeste bonaerense, Deportivo Morón venció 2 a 1 a Estudiantes con doblete de Ivo Constantino, el segundo de penal. Javier Ferreira descontó para el Celeste, que tuvo en Brian Olivera a su figura con dos atajadas destacadas.

Colegiales superó 2 a 0 a Almagro con goles de Valentín Robaldo y Leandro Martínez Montagnoli. El partido tuvo dos expulsados: Luis Jerez Silva en Almagro y Nicolás Franco en el local. El Tricolor sigue en el fondo de la tabla, mientras que Colegiales se ubica en el puesto 17.

Por último, Talleres -que pelea por la permanencia- logró algo de aire al vencer 2 a 1 a Nueva Chicago con tantos de Leonel Barrios y Abel Masuero, sobre la hora, mientras que Ignacio Rodríguez había empatado transitoriamente para el visitante.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Chacarita? Chacarita empató sin goles ante Defensores Unidos de Zárate.

¿Cuándo se jugó el partido? El encuentro se llevó a cabo en la vigésimo sexta fecha de la Primera Nacional.

¿Dónde se jugó el partido? El partido se jugó como visitante para Chacarita, en Zárate.

¿Quién anotó para Deportivo Maipú? Marcelo Eggel anotó el gol que le dio la victoria a Deportivo Maipú.

¿Qué otras victorias se dieron en la jornada? Deportivo Morón, Colegiales y Talleres también lograron triunfos en esta fecha.

[Fuente: Noticias Argentinas]

