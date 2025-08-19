En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

César Francis apuntó contra Moretti tras el pedido de quiebra a San Lorenzo

El candidato a presidente por la agrupación Volver a San Lorenzo se refirió al delicado momento del club.

19/08/2025 | 13:01Redacción Cadena 3

FOTO: César Francis apuntó contra Moretti tras el pedido de quiebra a San Lorenzo.

La crisis institucional de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo con el pedido de quiebra presentado en la justicia, lo que desató fuertes repercusiones dentro del mundo azulgrana.

César Francis, abogado y candidato a presidente por la agrupación Volver a San Lorenzo, se refirió al delicado momento en una entrevista en Splendid AM 990. Allí fue contundente al señalar que el actual presidente Marcelo Moretti “no tiene posibilidad alguna de volver” y que se encuentra “acabado política y socialmente”.

Francis explicó que la situación límite es consecuencia de años de malas decisiones dirigenciales que comenzaron con Matías Lammens en 2015, continuaron con Marcelo Tinelli y terminaron de profundizarse bajo la gestión de Moretti.

Son muchos años de impericias, de falta de rigor y de incumplimiento sistemático. Estamos contra las sogas”, comparó Francis, evocando la imagen del boxeador Nicolino Locche esquivando golpes, y agregó: “este préstamo exorbitante e injustificado terminó por arruinar todo.”

En relación al futuro inmediato del club, el candidato destacó que aún hay margen para evitar un desenlace extremo, ya que existen “resortes judiciales” y posibilidades de negociación, aunque advirtió que “una quiebra no le conviene a ninguna de las partes”.

Sin embargo, consideró que la falta de credibilidad de la actual conducción dificulta cualquier salida: “Así no se puede gobernar. Sin confianza ni legitimidad, ninguna empresa se va a querer vincular con San Lorenzo. La única salida posible es que renuncien y llamen a elecciones”.

Por último, Francis también hizo autocrítica hacia el socio de San Lorenzo, al remarcar que las malas gestiones llegaron a la presidencia gracias al voto mayoritario: “Ganaron porque el colectivo se dejó encandilar más de una vez: primero con Lammens, después con Tinelli y luego con Moretti. Es momento de asumir responsabilidades y pensar en dirigentes preparados para administrar el club como lo que es: una asociación civil sin fines de lucro y no un negocio del mercado”.

Lectura rápida

¿Qué evento se produjo en San Lorenzo? Un pedido de quiebra fue presentado en la justicia.

¿Quién realizó declaraciones sobre este tema? César Francis, candidato a presidente por la agrupación Volver a San Lorenzo.

¿Qué recomendación hizo Francis para el club? Sugerió que la actual conducción renuncie y convoque a elecciones.

¿Qué factores contribuyeron a esta crisis? Años de malas decisiones dirigenciales, comenzando en 2015 con Matías Lammens.

¿Cómo se siente la comunidad de San Lorenzo respecto a la actual conducción? Hay falta de confianza y legitimidad hacia la gestión actual de Marcelo Moretti.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho