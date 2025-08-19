César Francis apuntó contra Moretti tras el pedido de quiebra a San Lorenzo

La crisis institucional de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo con el pedido de quiebra presentado en la justicia, lo que desató fuertes repercusiones dentro del mundo azulgrana.

César Francis, abogado y candidato a presidente por la agrupación Volver a San Lorenzo, se refirió al delicado momento en una entrevista en Splendid AM 990. Allí fue contundente al señalar que el actual presidente Marcelo Moretti “no tiene posibilidad alguna de volver” y que se encuentra “acabado política y socialmente”.

Francis explicó que la situación límite es consecuencia de años de malas decisiones dirigenciales que comenzaron con Matías Lammens en 2015, continuaron con Marcelo Tinelli y terminaron de profundizarse bajo la gestión de Moretti.

“Son muchos años de impericias, de falta de rigor y de incumplimiento sistemático. Estamos contra las sogas”, comparó Francis, evocando la imagen del boxeador Nicolino Locche esquivando golpes, y agregó: “este préstamo exorbitante e injustificado terminó por arruinar todo.”

En relación al futuro inmediato del club, el candidato destacó que aún hay margen para evitar un desenlace extremo, ya que existen “resortes judiciales” y posibilidades de negociación, aunque advirtió que “una quiebra no le conviene a ninguna de las partes”.

Sin embargo, consideró que la falta de credibilidad de la actual conducción dificulta cualquier salida: “Así no se puede gobernar. Sin confianza ni legitimidad, ninguna empresa se va a querer vincular con San Lorenzo. La única salida posible es que renuncien y llamen a elecciones”.

Por último, Francis también hizo autocrítica hacia el socio de San Lorenzo, al remarcar que las malas gestiones llegaron a la presidencia gracias al voto mayoritario: “Ganaron porque el colectivo se dejó encandilar más de una vez: primero con Lammens, después con Tinelli y luego con Moretti. Es momento de asumir responsabilidades y pensar en dirigentes preparados para administrar el club como lo que es: una asociación civil sin fines de lucro y no un negocio del mercado”.