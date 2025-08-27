Capítulos de Conquista: la miniserie de Conmebol que revive la gloria de Racing
La serie, compuesta por tres episodios, muestra imágenes inéditas, testimonios y relatos que revelan la esencia de un equipo que se convirtió en leyenda.
27/08/2025 | 11:56Redacción Cadena 3
FOTO: “Capítulos de Conquista”: la miniserie de Conmebol.
La Confederación Sudamericana de Fútbol presentó la miniserie “Capítulos de Conquista: Racing Campeón 2024”, una producción audiovisual que retrata desde el costado más emotivo la campaña que llevó a la “Academia” a consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, luego de 36 años sin títulos internacionales.
La serie, compuesta por tres episodios, muestra imágenes inéditas, testimonios y relatos que revelan la esencia de un equipo que se convirtió en leyenda. Con títulos cargados de significado —Maravilla, Redención y Familia—, cada capítulo recorre momentos clave de la gesta: desde la salida en Argentina, el aliento masivo de los hinchas en Asunción, hasta la histórica final que coronó a Racing con “la Gran Conquista”.
Entre los protagonistas aparecen figuras centrales como Adrián “Maravilla” Martínez, máximo goleador del certamen con una historia de superación personal que conmovió a propios y extraños; Gastón Martirena, determinante en la recta final; y Gustavo Costas, el entrenador que volvió a llevar a Racing a la cima internacional con liderazgo, pasión y entrega.
El primer capítulo, titulado Maravilla, ya está disponible en el canal oficial de YouTube y Facebook de la CONMEBOL Sudamericana. El segundo episodio se estrenará el 1 de septiembre a las 11 horas, mientras que el tercero y último llegará el 8 de septiembre, también a las 11. Además, la plataforma ya ofrece adelantos de cada capítulo, aumentando la expectativa entre los hinchas.
La producción, realizada junto a FC Diez Media, forma parte de la política de Conmebol de generar contenidos que trascienden lo deportivo. Desde 2019, cada campeón de la Sudamericana tuvo su propia pieza audiovisual, y varias de ellas fueron premiadas en festivales internacionales como el Lisbon Sport Film Festival y el Cinefoot de Portugal.
[Fuente: Noticias Argentinas]